甲府vs福井ユナイテッド スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](JITス)
※19:00開始
主審:井上知大
副審:中野卓、伊勢裕介
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
MF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 7 荒木翔
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
控え
GK 31 イ・ミンギ
DF 13 村上千歩
DF 17 土屋巧
DF 24 佐藤恵介
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 8 中山陸
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[福井ユナイテッドFC]
先発
GK 1 杉本拓也
DF 2 清水雅仁
DF 5 志摩豪瑠
DF 16 池庭諒耶
DF 22 榎本響
MF 4 廣岡睦樹
MF 8 和田達也
MF 13 森勇斗
MF 30 與那覇航和
FW 7 高貝樹幹
FW 10 北川滉平
控え
GK 31 岩島巧
DF 34 波本頼
DF 6 遠藤海斗
MF 23 大浦力
MF 29 中村晃大
FW 11 北脇健慈
FW 26 野村魁
FW 27 押谷祐樹
FW 9 大石治寿
監督
藤吉信次
※19:00開始
主審:井上知大
副審:中野卓、伊勢裕介
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
MF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 7 荒木翔
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
控え
GK 31 イ・ミンギ
DF 13 村上千歩
DF 17 土屋巧
DF 24 佐藤恵介
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 8 中山陸
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[福井ユナイテッドFC]
先発
GK 1 杉本拓也
DF 2 清水雅仁
DF 5 志摩豪瑠
DF 16 池庭諒耶
DF 22 榎本響
MF 4 廣岡睦樹
MF 8 和田達也
MF 13 森勇斗
MF 30 與那覇航和
FW 7 高貝樹幹
FW 10 北川滉平
控え
GK 31 岩島巧
DF 34 波本頼
DF 6 遠藤海斗
MF 23 大浦力
MF 29 中村晃大
FW 11 北脇健慈
FW 26 野村魁
FW 27 押谷祐樹
FW 9 大石治寿
監督
藤吉信次