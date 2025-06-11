[6.11 天皇杯2回戦](JITス)

※19:00開始

主審:井上知大

副審:中野卓、伊勢裕介

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 22 小出悠太

MF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 7 荒木翔

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

FW 44 内藤大和

控え

GK 31 イ・ミンギ

DF 13 村上千歩

DF 17 土屋巧

DF 24 佐藤恵介

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 8 中山陸

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[福井ユナイテッドFC]

先発

GK 1 杉本拓也

DF 2 清水雅仁

DF 5 志摩豪瑠

DF 16 池庭諒耶

DF 22 榎本響

MF 4 廣岡睦樹

MF 8 和田達也

MF 13 森勇斗

MF 30 與那覇航和

FW 7 高貝樹幹

FW 10 北川滉平

控え

GK 31 岩島巧

DF 34 波本頼

DF 6 遠藤海斗

MF 23 大浦力

MF 29 中村晃大

FW 11 北脇健慈

FW 26 野村魁

FW 27 押谷祐樹

FW 9 大石治寿

監督

藤吉信次