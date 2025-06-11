京都vs奈良 スタメン発表
[6.11 天皇杯2回戦](サンガS)
※19:00開始
主審:山本雄大
副審:中澤涼、村井良輔
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 20 喜多壱也
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
FW 14 原大智
監督
チョウ・キジェ
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 32 ユ・イェチャン
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
控え
GK 51 関沼海亜
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 25 神垣陸
MF 7 田村亮介
MF 70 川谷凪
監督
ダリオ
※19:00開始
主審:山本雄大
副審:中澤涼、村井良輔
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 77 ムリロ・コスタ
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 2 福田心之助
DF 20 喜多壱也
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
FW 14 原大智
監督
チョウ・キジェ
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 32 ユ・イェチャン
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
控え
GK 51 関沼海亜
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 25 神垣陸
MF 7 田村亮介
MF 70 川谷凪
監督
ダリオ