Girls²が、MBSドラマ特区枠『世界で一番早い春』のオープニング主題歌を務めることを発表した。 ドラマ『世界で一番早い春』は、講談社「Kiss」にて連載している漫画『世界で一番早い春』を基に、吉田美月喜と藤原樹(THE RAMPAGE)のW主演で実写化が決定した、タイムスリップラブストーリー。いよいよ来週初回放送スタートとなる本作の予告編、メインビジュアル、主題歌情報が解禁となった。 オープニング主題歌である「さくら、届け」は、ピアノとブラスが織りなすエモーショナルなシティポップ調のサウンドに乗せて、“後悔しないこと”や“誰かと正面から向き合うこと”の大切さをテーマに綴られたリリックが印象的だという。ドラマの主人公・春田真帆の心情に寄り添うように、メンバー自身もそれぞれの想いを込めてレコーディングを実施したとのこと。儚さと強さが交錯するGirls²の歌声にも、ぜひ注目してほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️メンバーコメントこのような素敵な作品に私たちが主題歌として携わることができて、とても光栄です! 私たちも原作を読ませていただき、どのような楽曲でこの作品に花を添えられるか、ワクワク考えながら制作いたしました。めくるめく変わる展開と読めない流れにハラハラドキドキして、メンバーみんなあっという間に作品のトリコになってしまいました。ドラマに書き下ろした「さくら、届け」は疾走感の中に、切なさや、もどかしい気持ちの揺れ、溢れ出す思いが詰まった楽曲となりました♡ 作品と一緒に楽曲も楽しんでいただけると嬉しいです。私たちも放送が楽しみで待ちきれません!一緒に盛り上げられるように精一杯頑張ります!! ◆ ◆ ◆ 「さくら、届け」の配信リリースは6月26日を予定している。また、6月28日にはデビュー6周年記念を祝した公演を東京ガーデンシアターで開催を予定している。 ◾️デジタルシングル「さくら、届け」2025年6月26日(木)リリース ◆ドラマ特区『世界で一番早い春』6月19日(木)MBSほかで放送スタート放送後はTVer・MBS動画イズムにて見逃し配信を予定。 ○作品情報出演:吉田美月喜 藤原樹(THE RAMPAGE)大倉空人(原因は自分にある。) 大原 梓 日比美思 /味方良介原作:川端志季『世界で一番早い春』(講談社「Kiss」所載)脚本:ニシオカ・ト・ニール、松本美弥子、桐乃さち監督:富田未来、北川瞳オープニング主題歌:「さくら、届け」Girls² (rhythm zone)制作プロダクション:The icon製作:「世界で一番早い春」製作委員会・MBS 放送情報ドラマ特区「世界で一番早い春」 ○放送予定日2025年6月19日(木)初回放送スタートMBS :6月19日(木)より毎週木曜24:59〜テレビ神奈川:6月19日(木)より毎週木曜23:30〜チバテレ :6月20日(金)より毎週金曜23:00〜テレビ埼玉 :6月25日(水)より毎週水曜24:00〜とちぎテレビ :6月26日(木)より毎週木曜23:30〜群馬テレビ :6月26日(木)より毎週木曜24:00〜 公式HP:https://www.mbs.jp/sekaharu/ 公式SNS公式X: @dramatokku2_mbs ▶https://x.com/dramatokku2_mbs公式Instagram: dramatokku2_mbs ▶https://www.instagram.com/dramatokku2_mbs/公式TikTok: @drama_mbs ▶https://www.tiktok.com/@drama_mbs公式タグ: #セカハル #ドラマ特区 ○配信TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり 原作情報 ○原作川端志季『世界で一番早い春』(講談社「Kiss」所載)原作コミックス情報:https://kisscomic.com/c/sekaharu.html©︎川端志季/講談社 ◾️<Girls² LIVE TOUR 2025 -ガルガルエイト- 6th Anniversary Party> 2025年6月28日(土)開場16:00 / 開演17:00東京ガーデンシアターお問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799https://www.sonymusic.co.jp/artist/girls2/info/571588 関連リンク […]

