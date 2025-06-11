²¬»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç³¹Ï©¼ù¤¬ÊâÆ»¤ËÅÝ¤ì¤ë ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡³¹Ï©¼ù¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤«
¤±¤µ¡¢²¬»³»Ô¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ë³¹Ï©¼ù¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬È¯¸«¡¢¥«¥á¥é¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ã¤·¤¤²»¤òÎ©¤Æ¡¢ÊâÆ»¤ËÅÝ¤ì¤ë³¹Ï©¼ù¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÁ°¡¢²¬»³»Ô¤Î¹ñÆ»250¹æ¤Ç¡ÖÊâÆ»¤ËÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¹Ï©¼ù¤Ïº¬¸µ¤«¤éÅÝ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊâÆ»¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÝÌÚ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¾¤ÎÌÚ¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
´ÉÍý¤¹¤ë²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤¿³¹Ï©¼ù¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÝÌÚ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£