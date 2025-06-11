¡Ö10Ê¬´ÖÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤¾¡×¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ËË½¹Ô²Ã¤¨¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ÉÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡²ÎÉñ´ìÄ®µòÅÀ¤ÎÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ý¤ó¡×ÃË3¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼²£¤Ç¡¢Åö»þ17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò¼Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤áË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20ºÐ¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÌð¸ýÞ«ÂçÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Åö»þ17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò¼Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¡Ö10Ê¬´ÖÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢13Ëü±ßÁêÅö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ý¤ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤È¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢3¿Í¤Ï¡ÖÁ´¤¯¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£