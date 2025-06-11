AKB48Â´¶È¤«¤é13Ç¯¡Ä1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿33ºÐ½÷Í¥à¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹á¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÂç¿Í¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×
¥¹¥ê¥à¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤¿¤»
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èþ´é´ï¤ÎCMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¹õ¤¤¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥ê¥à¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤ª´é¤Á¤Ã¤µ¤¤¡¼¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤«¤é²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÍ¥²í¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤«¤é²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×
¡¡Á°ÅÄ¤Ï2005Ç¯¤ËAKB48¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£12Ç¯8·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï18Ç¯7·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤È·ëº§¡Ê¸å¤ËÎ¥º§¡Ë¡£19Ç¯3·î¡¢Âè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£