DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」で、TL(ティーンズラブ)コミックの実写化企画第2弾として、電子コミック累計約250万ダウンロード突破の人気TL作品『ただの恋愛なんかできっこない -こじらせ上司とフェチな部下-』を実写ドラマ化し、7月2日深夜2時から独占配信することが決定した。吹田まふゆ氏の原作『ただの恋愛なんかできっこない -こじらせ上司とフェチな部下-』は、電子コミック累計で約250万ダウンロードを突破した人気TL作品。恋に奥手な上司と部下によるドキドキのオフィスラブがDMM TVとTOKYO MXによるTL実写ドラマ化プロジェクトの第2弾として実写化が決まった。

恋なんて後回し、ずっと仕事一筋だった唯野(ゆいの)さくら。異動先で出会ったのは、イケメン上司・桐谷樹(きりたに・たつき)。極度の“においフェチ”のさくらは、不意に香った桐谷のにおいに思わず「ひと鼻惚れ」?一方の桐谷は、完璧すぎて隙のない上司と思いきや、女性との過去のトラウマから女慣れゼロの“触れられない男”になっていた。そんな桐谷の秘密を知ったさくらは、「女性への苦手意識をわたしが克服させます!」と宣言して…。出会った当初はギクシャクしながらも、お互いの秘密を知ってしまったその日から距離も心も近づきはじめる桐谷とさくら。恋に奥手な2人の、じれったくて甘すぎるドキドキのオフィスラブが始まる。完璧なイケメンながらも女性への苦手意識を持つ桐谷樹役には『仮面ライダーゴースト』に深海マコト/仮面ライダースペクター役でレギュラー出演し、『映画刀剣乱舞‐黎明‐』膝丸役、『舞台弱虫ペダル Over the sweat and tears』巻島裕介役などで人気の山本涼介。仕事熱心で無表情なクール美人と称されながら実は極度の“においフェチ”である唯野さくら役には、ドラマストリーム『三人夫婦』池野梨菜役、カンテレ月10ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』など多数のドラマ・広告でも活躍する葵うたの。紳士な完璧上司の意外な体質と、真面目だけれど人に言えないフェチを持つ部下。不器用な2人のラブストーリーを、原作に基づいた構成で映像化。また、本作の主題歌はTL実写ドラマ化プロジェクトの第1弾作品『黒弁護士の痴情 世界で一番重い純愛』に引き続き、茨城県出身の4人組バンド・オレンジスパイニクラブが担当する。本作の主題歌「みょーじ」は前身バンド“The ドーテーズ”時代の楽曲。「恋愛は複雑で難しい」「でも、そんな恋愛の先に名字を変える大きなきっかけや展開が転がっていることもある」といった思いが込められた楽曲を使用した予告編も公開。思わず桐谷に“ひと鼻惚れ”してしまうさくらや、さくらからの思いがけない提案に戸惑う桐谷の表情に加え、TLだからこそ描ける職場での刺激的なラブシーンからも目が離せない。女性の“見たい!”が詰まったドキドキのシチュエーション満載で贈るドラマとなる。■コメント【原作者:吹田まふゆ】第一印象、かなり原作に寄せてくださったんだなと…!脚本の時点で実感しておりましたが、実際の撮影現場でも、キャラクターの雰囲気がキャストの皆様とマッチしていて、「あ、もっと続き見たいな」と、自然と頭をよぎるほどに。1カット毎じっくり時間をかけて撮られていたのも印象的で、制作スタッフの方々の熱意を感じました。漫画ならではの表現もある中、できる限り原作に近づけたい、いい作品にしたいという思いが関係者の皆様から伝わってきて、大変ありがたくもあり心強かったです。桐谷とさくら、不器用な2人のちょっと不思議な恋愛模様を、わたしもイチ視聴者として楽しみたいと思います!【山本涼介】TLというジャンルは僕自身も初挑戦ではあったので全神経を研ぎ澄ませながら、原作をリスペクトしつつ映像ならではのリアル感を大事に桐谷樹を演じさせていただきました。誰もが抱えているトラウマやコンプレックス、そのことを誰にも言えない孤独や苦しみ。そこを根幹に持ちながら唯野と出会い、関わっていく中で桐谷がどう変わっていくかをぜひ楽しんで観ていただけたらなと思います。【葵うたの】漫画『ただの恋愛なんかできっこない』の実写ドラマ化のお話を伺い、私自身とても楽しみな気持ちと、映像化する際の難しさやプレッシャーも感じていました。ですが、吹田まふゆ先生の描く、それぞれに悩みやトラウマを抱えた登場人物たちが、不器用ながらもまっすぐに関わり合い生まれていく愛情や葛藤に、気づけば夢中になっていきました。何より、みんなとてもかわいくて!!作品へのリスペクトを軸に、制作陣一同切磋琢磨しながら、一つひとつ大切に、自由に演じさせていただきました。刺激的で、キュンポイントも満載で、くすっと笑えるシーンもあるかと思います。楽しんで、見守っていただけたらとてもうれしいです。