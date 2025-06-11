¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ç¡×28ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥à¼«Á°¥á¥¤¥¯á¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÖºÇ½é1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤â¡¢20Ê¬¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ì¥ÎÀ¥ñ¥(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎàÈþËÆ¡õÌÜÎÏá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î1Æü¤ÇËë¤ò½ª¤¨¤¿·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×Âçºå¸ø±é¤ÇÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥¡£¡ÖÉñÂæ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Á°¡£¿ÍÀ¸½é¥á¥¤¥¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢2²ó¤Û¤É¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÇåºÎï¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖºÇ½é1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤â¡¢ÂçºåÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï20Ê¬¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËè²ó¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Þ¤Ç´Ö¤¬¶õ¤¯¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÍÇ½¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ç¡×¡ÖºÍÇ½¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öñ¥¤¯¤ó¤ÎåºÎï¤ÊÌÜ¤¬¤¤¤«¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¼«Á°¥á¥¤¥¯¾å¼ê¡£¥¥ê¥Ã¤È¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¡Á¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡£Ì¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÌÜÎÏÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Èµ´Êª¸ì¡×¤Ï·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î´úÍÈ¤²45¼þÇ¯¶½¹Ô¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï6·î24Æü¡Á7·î17Æü¡¢¥·¥¢¥¿¡¼H¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£