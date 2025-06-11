　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42836.67　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41302.45　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41119.43　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39739.47　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39402.19　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38867.15　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38477.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値

38421.19　　★日経平均株価11日終値

38176.49　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38087.15　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37960.80　　6日移動平均線
37925.18　　均衡表転換線(日足)
37909.64　　200日移動平均線
37846.66　　均衡表雲上限(週足)
37697.15　　25日移動平均線
37684.95　　26週移動平均線
37568.18　　均衡表基準線(日足)
37307.15　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36917.15　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36655.68　　75日移動平均線
36613.51　　13週移動平均線
36527.15　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36094.06　　均衡表転換線(週足)
35967.71　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35150.65　　均衡表雲上限(日足)
35050.53　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34809.76　　均衡表雲下限(日足)
34250.47　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33487.55　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32533.23　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31924.58　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　78.45(前日60.42)
ST.Slow(9日)　　61.07(前日47.72)

ST.Fast(13週)　 93.99(前日93.22)
ST.Slow(13週)　 89.23(前日88.97)

［2025年6月11日］

株探ニュース