

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42836.67 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41302.45 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41119.43 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39739.47 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39402.19 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38867.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38477.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値



38421.19 ★日経平均株価11日終値



38176.49 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38087.15 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37960.80 6日移動平均線

37925.18 均衡表転換線(日足)

37909.64 200日移動平均線

37846.66 均衡表雲上限(週足)

37697.15 25日移動平均線

37684.95 26週移動平均線

37568.18 均衡表基準線(日足)

37307.15 ボリンジャー:-1σ(25日)

36917.15 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36655.68 75日移動平均線

36613.51 13週移動平均線

36527.15 ボリンジャー:-3σ(25日)

36094.06 均衡表転換線(週足)

35967.71 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35150.65 均衡表雲上限(日足)

35050.53 ボリンジャー:-1σ(13週)

34809.76 均衡表雲下限(日足)

34250.47 ボリンジャー:-2σ(26週)

33487.55 ボリンジャー:-2σ(13週)

32533.23 ボリンジャー:-3σ(26週)

31924.58 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 78.45(前日60.42)

ST.Slow(9日) 61.07(前日47.72)



ST.Fast(13週) 93.99(前日93.22)

ST.Slow(13週) 89.23(前日88.97)



［2025年6月11日］



株探ニュース

