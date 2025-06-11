¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë·Ù¹ð¡¡ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¥Ñ¥¹Ë×¼ý¤á¤°¤ê
¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éË×¼ý¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÏÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏµîÇ¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ·Ñ¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢NPB¡áÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï¡Ö¿®Íê¤¬Ãø¤·¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤òË×¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤¬¶Ø»ß¤¹¤ë¡Ö¼è°úË¸³²¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢NPB¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡¡´äÞ¼¸¢ Âè»Í¿³ºº¾åÀÊ¿³ººÀìÌç´±
¡ÖÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³¤Ê»ö¶È³èÆ°¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¼èºà¥Ñ¥¹¤ÎË×¼ý¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºàµ¡²ñ¤ò°ì»þÅª¤ËÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤¬Ìîµå¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁªÂò¤¹¤ë¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿NPB¤Ï¡ÖË¡²ò¼á¾å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÂç¤Ê»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼èºà¥Ñ¥¹¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼è°ú¤òË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â¸ú²Ì¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£