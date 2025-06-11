モバイルSuica×ちいかわパーク。「オリジナルカードフェイス」が抽選で当たるキャンペーン開催
【モバイルSuica×ちいかわパーク キャンペーン】 開催期間：6月11日～6月22日
応募期間：6月11日～6月22日 【iOSデザイン】
7月28日に開業を予定している「ちいかわパーク」とモバイルSuicaのコラボキャンペーンが6月11日よりスタートした。期間は6月22日まで。
本キャンペーンはちいかわパーク開業を記念して実施されるもの。手持ちのモバイルSuicaを期間限定でちいかわパークのデザインに着せ替えられる「オリジナルカードフェイス」が抽選でプレゼントされる。
会員登録済みのモバイルSuicaが対象。オリジナルカードフェイスのデザインは3種が用意され、当選数は合計30万名（各デザイン10万名）となる。
□「モバイルSuica×ちいかわパーク」キャンペーンのページ
キャンペーン内容
応募期間：6月11日～6月22日
応募条件：会員登録済みのモバイルSuicaが対象
当選発表：
Aデザイン 7月28日予定
Bデザイン 7月29日予定
Cデザイン 7月30日予定
Aデザイン
Bデザイン
Cデザイン【Androidデザイン】
Aデザイン
Bデザイン
Cデザイン
／- ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) June 11, 2025
🚃 モバイルSuica×ちいかわパーク
💳オリジナルカードフェイス
🎁合計30万名様にプレゼント
＼
ちいかわパークの開業を記念して
お手持ちのモバイルSuicaを
期間限定でちいかわパークのデザインに着せ替えられる
「オリジナルカードフェイス」を抽選でプレゼントします⭐️
▼キャンペーン概要 ▼… pic.twitter.com/y3z4zEtO9K
(C)nagano