【モバイルSuica×ちいかわパーク キャンペーン】 開催期間：6月11日～6月22日

　7月28日に開業を予定している「ちいかわパーク」とモバイルSuicaのコラボキャンペーンが6月11日よりスタートした。期間は6月22日まで。

　本キャンペーンはちいかわパーク開業を記念して実施されるもの。手持ちのモバイルSuicaを期間限定でちいかわパークのデザインに着せ替えられる「オリジナルカードフェイス」が抽選でプレゼントされる。

　会員登録済みのモバイルSuicaが対象。オリジナルカードフェイスのデザインは3種が用意され、当選数は合計30万名（各デザイン10万名）となる。

□「モバイルSuica×ちいかわパーク」キャンペーンのページ

キャンペーン内容

応募期間：6月11日～6月22日
応募条件：会員登録済みのモバイルSuicaが対象
当選発表：
Aデザイン 7月28日予定
Bデザイン 7月29日予定
Cデザイン 7月30日予定

【iOSデザイン】

Aデザイン

Bデザイン

Cデザイン

【Androidデザイン】

Aデザイン

Bデザイン

Cデザイン

(C)nagano