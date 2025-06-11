¡ÖåÌÌ©¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¡×¥¤¥«¥²¡¼¥àºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¡¢£²£·Æü¸ø³«¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ´À¤³¦¤ØÇÛ¿®
¡¡Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊNetflix¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Netflix¤Ï¡¢ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à3¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ä¥¹¥Á¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¤ò3Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿Í·Á¤Î¡Ö¥è¥ó¥Ò¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥ë¥¹¡×¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ï©ÃÏ¤Ç¤ÎÌÂÏ©¤äÄ¹ÆìÄ·¤Ó¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï2021Ç¯9·î¤ËºÇ½é¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¡ÖK¡½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤¿ÂåÉ½ºî¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏNetflix¤Î¡ÖÈó±Ñ¸ìTV¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦»ëÄ°»þ´Ö1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î³È»¶¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à3¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ËÂ³¤¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¡¢¥¤¥à¡¦¥·¥ï¥ó¤é¤¬½Ð±é¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÇºÆ¤Ó¥²¡¼¥à¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥®¥Õ¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³ëÆ£¤ä¾×ÆÍ¡¢¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤ÎÂÐ·è¤À¡£
¡¡Netflix¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËåÌÌ©¤ÇÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿·ëËö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó3¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎTV¥É¥é¥Þ¼ø¾Þ¼°¡Ö¥´¥Ã¥µ¥à¾Þ¡×¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2Æü¡¢¸ùÏ«¾Þ¡ÊCreator¡¡Tribute¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ê³ø»³ÆüÊó¡á¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô¡Ë