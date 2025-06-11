TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤È¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¹µÁÊ¿³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔ¤È¹ñ¤¬¾å¹ð¤òÃÇÇ°¤·¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¤È¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò ÅÔÃÎ»ö
¡Ö¾åÁÊ¤·¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

²£ÉÍ»Ô¤Î²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ï°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬ÅÔ¤È¹ñ¤Ë¤ª¤è¤½1²¯6600Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¾å¹ð¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸¶¹ðÂ¦¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÁÜºº¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢ÉûÁí´Æ¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºÇ¹â¸¡»¡Ä£¤âº£¸å¡¢¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£