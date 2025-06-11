明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・月次財政収支

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※フィリピン市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：タイミー<215A>，ハートシード<219A>，アイケイケイ<2198>，新都ＨＤ<2776>，アールプラン<2983>，ラクーンＨＤ<3031>，神戸物産<3038>，ジェリビンズ<3070>，丸善ＣＨＩ<3159>，ブッキングＲ<324A>，ＧＡテクノ<3491>，ＪＭＨＤ<3539>，ＳＹＳＨＤ<3988>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，スマレジ<4431>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，ウエスコＨＤ<6091>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>ほか



出所：MINKABU PRESS