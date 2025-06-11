これからの予定【発言・イベント】
17:00 ECB賃金トラッカー（第1四半期）
18:30 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
19:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
21:00 チポローネECB理事、 欧州決済協議会 (EPC) 出席
23:30 米週間石油在庫統計
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、議会出席
12日
2:00 米10年債入札（390億ドル）
月例経済報告（6月）
英政府支出見直し案公表
欧州最大級スタートアップイベント「Viva Technology 2025」（14日まで）エヌビディアCEO参加
※予定は変更されることがあります。
18:30 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
19:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
21:00 チポローネECB理事、 欧州決済協議会 (EPC) 出席
23:30 米週間石油在庫統計
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、議会出席
12日
2:00 米10年債入札（390億ドル）
月例経済報告（6月）
英政府支出見直し案公表
欧州最大級スタートアップイベント「Viva Technology 2025」（14日まで）エヌビディアCEO参加
※予定は変更されることがあります。