【レポート】ENHYPEN最新アルバムの世界を体験できるポップアップストアがTOWER RECORDSで開催中

■『DESIRE : UNLEASH』の発売を記念したポップアップストアが韓国、中国、そして日本で開催中!

ENHYPENの6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』の発売を記念して、タワーレコード渋谷店と梅田NU茶屋町店にて「TOWER RECORDS x ENHYPEN ‘DESIRE : UNLEASH’ POP-UP STORE」が開催中だ。

6月6日~6月15日の期間中、タワーレコード渋谷店2F催事スペース「TOWER SPACE SHIBUYA」とタワーレコード梅田NU茶屋町店特設スペースで開催されている。

『DESIRE : UNLEASH』は6月5日にリリースされ、より深くなった愛に潜在的な欲望を表した究極のダークロマンスがベールを脱いだ。「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルのタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」をはじめ、「Flashover」「Outside」「Loose」「Helium」「Too Close」など計8曲が収録されている。発売初日に計189万677枚販売され、アルバム販売量集計サイトのハントチャートでデイリーアルバムチャート1位に輝いた。先行注文量ではすでに218万枚を超えており、ENHYPENの2枚目の初動ダブルミリオンセラー達成が期待されている。

そんな『DESIRE : UNLEASH』の発売を記念したポップアップストアが韓国、中国、そして日本で開催されている。今回も多彩な楽しみが用意され、アルバムへの没入感を高めるユニークな体験をプレゼントする。

今回日本で開催されている「TOWER RECORDS x ENHYPEN ‘DESIRE : UNLEASH’ POP-UP STORE」は、渋谷店では『DESIRE : UNLEASH』のアルバムコンセプトの展示、手紙イベント、限定映像の上映を始めOFFICIAL MERCHANDISE販売を実施。梅田NU茶屋町店では特設パネルの展示、OFFICIAL MERCHANDISE販売を実施しており、盛りだくさんの内容となっている。

さらに、POP-UP STOREの開催を記念して、対象期間中にタワーレコード渋谷店、梅田NU茶屋町店にてCD購入者を対象に、限定フォトカードをプレゼントするイベントも!

ENGENEのために準備された特別な空間でアルバムの世界に浸りながら、アルバムの楽曲と一緒に楽しもう。

リリース情報

2025.06.07 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

※韓国発売日:6月5日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/

フォトスポット

『DESIRE : UNLEASH』は、愛する君と僕が同じになることを願う欲望と忍耐を彼ら自身の感情で伝えるアルバム。タイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」で描かれた、タブーを破ってでも「君」と一緒にいたい気持ちを表現したスペースとなっており、フォトスポットとして楽しむことができる。

特大パネル

『DESIRE : UNLEASH』のメインフォトの特大パネルも。

限定映像の上映

このPOP-UPに参加した人だけが見ることができる、限定映像を放映中。

どんな映像なのかは、お楽しみに。

アルバム・ポスター展示

発売中の『DESIRE : UNLEASH』のアルバムと特典を実際に見られるのに加え、反響を集めた「MAKE」バージョンのコンセプトフォトのポスター展示も。

OFFICIAL MERCHANDISE販売

『DESIRE : UNLEASH』のビジュアルや雰囲気が盛り込まれた、OFFICIAL MERCHANDISEを販売中。