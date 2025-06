Chocomooさんのイラストが豪華6ブランドとコラボ！とびきりかわいいポロシャツやバッグはどれも欲しい

ジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」に、人気イラストレーター・ Chocomoo(チョコムー) さんとの別注アイテムが登場。株式会社ジュンが手がける、「ADAM ET ROPÉ(アダム エ ロペ)」や「ROPÉ PICNIC(ロペピクニック)」などの6ブランドで、アパレルアイテムやファッション雑貨が展開されます。オンラインストアでは予約受注がスタートしていて、全国の店舗では6月13日(金)より販売開始。

豪華6ブランドとChocomooさんがコラボChocomooさんは、さまざまな企業とのコラボレーションや、アーティストへの作品提供を行っています。ポップで独創的な世界観の作品は、日本だけでなく海外からも注目を集めていますよ。今回登場するコレクション『Chocomoo COLLECTION BY JUN』は、「ADAM ET ROPÉ」「ROPÉ PICNIC」「VIS(ビス)」「JUN&ROPÉ(ジュン アンド ロペ)」「bonjour records(ボンジュールレコード)」「Saturdays NYC(サタデーズ ニューヨークシティ)」の6ブランドで展開。各ブランドのシーズンテーマやブランドアイデンティティを、Chocomooさんならではのアートな視点で表現したアイテムがラインナップするため、ぜひチェックしてみてくださいね。かわいいハートモチーフのトップスに一目惚れ!ここからは、各ブランドのウェアアイテムを見てきましょう。「bonjour records」とのコラボレーションでは、Chocomooさんの代名詞でもあるハートモチーフ『Don't Touch君』を、Tシャツにプリントした「DON’T TOUCH-Kun PRINT T-SHIRT」(税込7150円)が登場。レコードを手に持つ、「bonjour records」らしさがポイントです。「ROPÉ PICNIC」では、“Heartful Moments(ハートフルモーメント)” をテーマにしたコレクションを展開。着るだけでハッピーになれそうな、ハートマークやキャラクターをデザインした「PRINT T‐SHIRTS」(税込4994円)は必見ですよ。「ADAM ET ROPÉ」からは、ボーダーポロシャツにキャラクターをワンポイントで配した、「EMBROIDERY POLO SHIRTS」(税込9900円)がリリース。全て本コレクションのために書き下ろされたグラフィックという、特別感のあるトップスを夏コーデに取り入れてみませんか?遊び心あふれるバッグやチャームでコーデにアクセントビビッドカラーのバッグに、キーキャラクターを線画でシンプルに表現した「PRINT ONE SHOULDER BAG」(税込4950円)は、サマームードにぴったりなアイテム。ニューヨークをイメージさせるモチーフ散りばめた、「Saturdays NYC」とのコラボトート「TOTE BAG」(税込4400円)も要チェックです。「VIS」からは、マリンモチーフの「MULTI CHARM」(税込3289円)がラインナップ。この他にも、夏や海をキーワードに表現した、ウェアやアクセサリーも展開されているのでお見逃しなく!6ブランドとタッグを組んだ多彩なコレクションの中から、お気に入りのアイテムを見つけてみてくださいね。『Chocomoo COLLECTION BY JUN』特設ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース