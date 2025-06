マテル「かさねるおしろシリーズ!」から、「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」が登場!

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の世界観を楽しめる、かわいらしいミニドールと塔のプレイセットです☆

マテル「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔(かさねるおしろシリーズ!ミニドール)」

価格:6,050円(税込)

発売日:2025年6月中旬発売予定

対象年齢:3才以上

サイズ:W22.2xD8.3xH32.4cm

世界大手の玩具メーカー「マテル」が展開する、好きなディズニーキャラクターのおしろをかさねて遊べる「かさねるおしろシリーズ!」

人気の「かさねるおもしろシリーズ!」より「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」が登場します。

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』に登場する塔をもとにデザインが考案されたお城のプレイセット。

「ラプンツェル」のミニドールや「パスカル」、「パスカル」のお洋服、家具などの小物もセットになっています。

塔には映画のストーリーを表現したさまざまなギミックを備えたプレイセットがあり、「ラプンツェル」の髪のブランコや塔のバルコニーなど、映画のシーンを思い出しながら楽しく遊ぶことができます。

遊び終わった後は全てまとめてたたむことができ、片付けや持ち運びに便利です。

「かさねるおしろシリーズ!」について

「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」は、ほかの「かさねるおしろシリーズ!」と重ねて遊ぶこともできます。

「かさねるおしろシリーズ!」は、まるで映画の世界から飛び出してきたかのようなおしろのプレイセット。

付属のプリンセスのフィギュアや小物を使って映画の世界観を再現することができます。

他のおしろと重ねたり、横につなげることで、自分だけのおしろが完成します☆

「ディズニープリンセス」のミニフィギュアとおしろを集めて遊べる人気シリーズに「ラプンツェル」が仲間入り!

マテル社「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」は、2025年6月中旬より販売開始です。

エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 続きを見る

アリエルやオーロラ姫たちのシークレットトイ!マテル「ディズニープリンセス かさねるおしろシリーズ! プリンセスとちいさなおへや」 アリエルやオーロラ姫たちのシークレットトイ!マテル「ディズニープリンセス かさねるおしろシリーズ! プリンセスとちいさなおへや」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パスカルのミニドールやバルコニーも付属!マテル「かさねるおしろシリーズ!」ディズニープリンセス ラプンツェルと塔 appeared first on Dtimes.