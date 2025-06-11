オリックス・太田椋［写真＝北野正樹］

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◆ ファン投票は6月22日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は11日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。右手首の打撲でリハビリ中のオリックス・太田椋が41万1622票を集め、パ・リーグ二塁手部門のトップを独走。オールスターゲーム第1戦は、本拠地・京セラドームで開催されるだけに、1日も早い復帰が期待される。

　『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。

　5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16時に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


174,756 　村上 頌樹


150,556 　山粼 伊織


107,636 　才木 浩人

▼＜中継ぎ投手＞


260,198 　大勢


181,596 　石井 大智


168,734 　清水 達也

▼＜抑え投手＞


267,859 　松山 晋也


234,756 　Ｒ．マルティネス


167,618 　岩崎 優

▼＜捕手＞


289,366 　甲斐 拓也


168,271 　坂本 誠志郎


108,969 　山本 祐大

▼＜一塁手＞


317,337 　大山 悠輔


172,663 　Ｔ．オースティン


112,634 　岡本 和真

▼＜二塁手＞


300,108 　牧 秀悟


253,994 　中野 拓夢


139,050 　吉川 尚輝

▼＜三塁手＞


431,684 　佐藤 輝明


117,030 　茂木 栄五郎


101,845 　小園 海斗

▼＜遊撃手＞


234,798 　矢野 雅哉


201,253 　木浪 聖也


100,301 　村松 開人

▼＜外野手＞


473,199 　森下 翔太


373,708 　近本 光司


242,760 　上林 誠知


220,332 　岡林 勇希


147,517 　前川 右京


139,291 　Ｓ．ファビアン

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◆ パ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


198,646 　今井 達也


169,216 　宮城 大弥


125,115 　伊藤 大海

▼＜中継ぎ投手＞


190,408 　甲斐野 央


171,340 　松本 裕樹


130,429 　古田島 成龍

▼＜抑え投手＞


292,456 　田中 正義


231,832 　平良 海馬


165,934 　Ａ．マチャド

▼＜捕手＞


331,607 　若月 健矢


210,089 　田宮 裕涼


71,747 　古賀 悠斗

▼＜一塁手＞


265,289 　野村 佑希


249,090 　頓宮 裕真


105,367 　Ｎ．ソト

▼＜二塁手＞


411,622 　太田 椋


119,509 　滝澤 夏央


106,753 　牧原 大成

▼＜三塁手＞


324,689 　清宮 幸太郎


161,536 　廣岡 大志


135,381 　村林 一輝

▼＜遊撃手＞


282,136 　宗山 塁


265,177 　紅林 弘太郎


143,818 　水野 達稀

▼＜外野手＞


437,020 　万波 中正


277,541 　西川 龍馬


235,965 　渡部 聖弥


186,883 　中川 圭太


185,558 　西川 愛也


175,923 　周東 佑京

▼＜指名打者＞


386,625 　Ｆ．レイエス


194,041 　森 友哉


86,752 　中村 晃