８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある攬月遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌6月11日】中国甘粛省敦煌市はここ数年、敦煌壁画や彩色塑像、詩歌など文化的要素を取り入れた小規模公園38カ所を整備してきた。園内に80万株以上の花や樹木を植え、良好な住環境をつくっている。

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある攬月遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある廷芳園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある瑞月公園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある博望公園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある長城小遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある花雨遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある攬月遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある花雨遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある瑞月公園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある長城小遊園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

８日、甘粛省敦煌市沙州鎮にある博望公園。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）