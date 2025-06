びっくり…。

2025年6月に実施予定の「パリ航空ショー」で、サウジアラビアのリヤド航空の塗装をまとった「エアバスA321XLR」が登場予定です。リヤド航空では6月現在、同型機の導入はないことから、一部の航空ファンのあいだで話題となっています。



リヤド航空機(同社公式SNSより)。



リヤド航空の塗装をまとったA321XLRは「F-WWBZ」で、製造メーカーであるエアバスが試験機として保有している機体です。海外メディアなどによると、この機は2社のプロモーションの一環でパリ航空ショーにむけ特別に塗装が塗り替えられたとのことで、ショー期間は地上展示が行われるとのことです。

リヤド航空は2025年運航開始予定の新たな航空会社で、2030年までに100以上の都市への就航を計画しています。なお、現在はボーイング787を主力機に据えているほか、A321XLRの姉妹機である「A321neo」を将来的に導入す予定です。

Some of you may have already spotted it 👀

A specially painted A321 is making its way to the 55th @salondubourget. Come get a glimpse of #RiyadhAir’s signature pearl livery ahead of our first @Airbus deliveries in 2026 ✈️ pic.twitter.com/pSQmW4eGSG

— Riyadh Air (@RiyadhAir) June 9, 2025