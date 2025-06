「MCMとオラがコラボだゾ!」MCM×クレヨンしんちゃん 遊び心あふれる日本限定コレクションが登場

ドイツ発のラグジュアリーブランド「エムシーエム(MCM)」と、臼井儀人の原作で5歳児・野原しんのすけが巻き起こすドタバタの日常を描いたファミリー漫画「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションによる日本限定コレクションが登場します。Courtesy of MCM ©U/F・S・A・A第一弾にはしんちゃんらしいユーモアとMCMならではのスタイルが融合した、遊び心あふれる全6アイテム(クロスボディバッグ、ショッパー、ジップウォレット、スモールウォレット、エアポッズケース、Tシャツ)がラインアップ。シグネチャーパターンのヴィセトス柄に、しんちゃんとシロがそれぞれ描かれたスペシャルアイテムとなっております。

Courtesy of MCM ©U/F・S・A・ACourtesy of MCM ©U/F・S・A・A2025年6月11日より日本国内MCMストアおよび公式オンラインストアにて発売開始となります。<展開店舗>MCM GINZA HAUS 1 / MCM 東武百貨店 池袋店 / MCM あべのハルカス近鉄本店 / MCM 大阪高島屋店 / MCM 大丸梅田店 / MCM 阪急うめだ本店 POP UP STORE / MCM 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店 / MCM りんくうプレミアム・アウトレット店お問い合わせ:MCM GINZA HAUS 1 〈エムシーエム ギンザ ハウス アイン〉03-4520-7030