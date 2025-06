LE SSERAFIM新曲「DIFFERENT」英語バージョンのリリース決定！ビジュアライザーのティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「DIFFERENT」は、LE SSERAFIMが初めて挑戦するディスコ・ファンクスタイルの楽曲

LE SSERAFIMが日本4thシングル ‘DIFFERENT’のタイトル曲「DIFFERENT」の英語バージョン「DIFFERENT (English ver.)」をリリースすることを発表、ビジュアライザーのティザー映像もが公開された。

先立って6月9日に先行配信された原曲「DIFFERENT」は、自分らしさを誇りに思い、特別な存在だからこそ世の中を変えることができるという5人のメンバーの強い意志が込められた楽曲。LE SSERAFIMが初めて挑戦するDisco Funk(ディスコ・ファンク)スタイルの楽曲で、グルーヴィーなビートとファンキーなベース、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディが印象的だ。リズミカルな楽曲に合わせた躍動感あるダンスや、メンバー同士の相性の良さが際立つ息の合った振り付けが熱い反響を呼んでいる。

LE SSERAFIMのメンバーたちは、英語歌詞の一部を引用して“i got the sauce so if you wanna try something different”というフレーズとともに歌詞の内容にちなんだ写真を投稿。「DIFFERENT (English ver.)」への期待がますます高まっている。

LE SSERAFIMは、6月13日13時に「DIFFERENT (English ver.)」の音源をリリース。同時にビジュアライザーを公開する。

リリース情報

2025.06.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DIFFERENT」

2025.06.24 ON SALE

SINGLE「DIFFERENT」

