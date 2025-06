「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、長崎の初冬の風物詩「九州一 大花火まつり」を開催。

ヨーロッパの街並みと美しいイルミネーションが創り出すハウステンボスならではの異世界の夜空に、冬の華が咲き乱れます!

ハウステンボス「九州一 大花火まつり」2025

開催日:2025年11月15日(土)

特設サイト:https://www.huistenbosch.co.jp/event/fireworks/kyushu_autumn/

2025年、新たなテーマ「ワクワクが、続々!」のもと、世界唯一の「ミッフィー」をテーマにした新エリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」をはじめ、今後さまざまな“ワクワク”が次々に登場する「ハウステンボス」

11月には、長崎の初冬にかかせない、夜空に咲く大輪の花火を約3時間にわたりじっくり満喫できる「九州一 大花火まつり」が開催されます。

ヨーロッパの街並みと美しいイルミネーションが創り出すハウステンボスならではの異世界の夜空に、冬の華が咲き乱れる、一夜限りのイベントです。

ラスト5分の大スターマイン5,000発の打ち上げは、圧巻の一言。

花火特別観覧席と宿泊プランは6月18日12時より販売開始。

軽食やドリンクを片手に、着席してじっくり楽しむもよし、宿泊して余韻に浸るもよし、花火が創り出す幻想的な世界観に没入できます。

花火特別観覧席チケットの事前販売を開始

事前販売開始日:2025年6月18日(水)12時

価格:

マリンフロント会場

VIP席60,000円エキサイティング席18,000円SS席12,000円マリーナ席7,000円A席4,000円カメラ席18,000円

パノラマビュー会場

VIP席50,000円SSブロック10,000円Sブロック6,000円Aブロック3,000円カメラ専用席15,000円

オーシャンビューの「マリンフロント会場」には、まるで花火が頭上で打ち上がるかのような体験が出来る「エキサイティング席」などが登場。

目の前に花火が広がる開放感抜群の「パノラマビュー会場」ではどこから見ても花火を一望できます。

ウォーターガーデン会場

価格:

ガーデンテラス席(4名まで)42,000円(卓)ペア席(2名まで)28,000円(卓)デッキ席7,000円

2024年のカウントダウン時に好評だった「ウォーターガーデン会場」が2025年も登場。

ヨーロッパの街並みの中で世界一のイルミネーションと日本最大の音楽噴水ショーとともに花火を楽しめます。

ハウステンボスを1日中楽しめる宿泊プランも販売開始

販売開始日:2025年6月18日(水)12時

価格:

ホテルヨーロッパ62,900円〜(2名利用1名あたり)ホテルアムステルダム59,900円〜(2名利用1名あたり)フォレストヴィラ39,100円〜(4名利用1名あたり)ホテルデンハーグ43,100円〜(2名利用1名あたり)ロッテルダムホテル36,100円〜(2名利用1名あたり)

22,000発をホテルのお部屋から観覧できる「ホテルデンハーグ」や「ホテルアムステルダム」などオフィシャル5ホテルの宿泊プランも販売開始。

さらに、世界唯一の「ミッフィー」をテーマにした新エリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」も宿泊者限定で朝9時から楽しめるアーリーパークインが用意されます。

一生の思い出に残るハウステンボスならではの壮大な花火が体験できる、一夜限りのスペシャルイベント。

ハウステンボスにて2025年11月15日に開催される「九州一 大花火まつり」の紹介でした☆

