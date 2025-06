回転寿司チェーン「くら寿司」にて、期間・数量限定の「とろとかに」フェアを開催!

“極みの逸品シリーズ”からは、様々なカニを食べ比べできる 「贅沢かに盛り合わせ」が登場します☆

くら寿司「とろとかに」フェア

開催期間:2025年6月13日(金)〜期間・数量限定

取扱店舗:くら寿司

回転寿司チェーン「くら寿司」にて「ふり塩熟成中とろ」や「特大生ズワイガニ(一貫)」「かに二種盛り」のほか、“極みの逸品シリーズ”からは「贅沢かに盛り合わせ」などが登場する「とろとかに」フェアを開催!

「とろとかに」フェアでは、人気の中トロや“カニの王様”ともいわれる本ズワイガニなどを贅沢に使用した豪華メニューが多数登場します。

ふり塩熟成加工により旨みが凝縮された中トロや、高級食材であるカニメニューがリーズナブルに楽しめるフェアです☆

ふり塩熟成中とろ

価格:280円

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

くら寿司独自の技術によるふり塩加工を施すことで、余分な水気を飛ばして旨みを凝縮させた「ふり塩熟成中とろ」

さらに熟成させることにより、旨みを最大限高めています。

上質な脂の旨みとふり塩熟成によるマグロの旨みがバランス良く味わえる1品です。

とろかつお

価格:115円

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

一匹ずつ丁寧に釣り上げる“一本釣り”で漁獲した、鮮度、品質が良いカツオを使用した「とろかつお」

さらに、職人が一匹ずつ脂のりを確認し選別しています。

口の中で脂の濃厚な旨みが広がり、最後はスッととろけるような口どけをリーズナブルな価格で堪能できるお寿司です。

特大生ズワイガニ(一貫)

価格:390円

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

※お持ち帰り不可

「特大生ズワイガニ(一貫)」は、本ズワイガニの中でも特大サイズのものを厳選。

徹底した鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法が採用されています。

本ズワイガニの足まるごと一本を贅沢に使用し、生ならではのねっとりとした食感とともに、カニの旨みや甘みを堪能できるメニューです。

かに二種盛り

価格:390円

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

内容:本ズワイガニ開き・かに身

持帰り:不可

2種のメニューを食べ比べできる「かに二種盛り」

プリプリとした食感で食べ応えのある“本ズワイガニ棒肉”と、噛むほどにあふれ出るカニの旨みや豊かな風味を贅沢に堪能できる“かに身”が盛り合わせてあります。

本ズワイガニ(一貫)

価格:230円

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

プリプリ食感の本ズワイガニのおいしさを堪能できる「本ズワイガニ(一貫)」

まずは本ズワイガニをしっかりと味わいたい方におすすめです!

※店舗により価格は異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

極みの逸品シリーズ「贅沢かに盛り合わせ」

価格:1,490円

※店舗により価格が異なります

販売期間:2025年6月13日(金)〜6月22日(日)

※予定数量に達し次第、販売終了となります

内容:特盛かににぎり・かに身・かに味噌和え・かに開き(二貫)・本ズワイガニ棒肉

持帰り:不可

豪華な商品を一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として、「贅沢かに盛り合わせ」が登場。

カニの濃厚な旨みを味わえるかに身と棒肉をシャリからはみ出るほどふんだんに盛り付け、口いっぱいにカニの旨みが広がる「特盛かににぎり」

そして、ふわふわ食感の「かに身」や濃厚な紅ズワイガニのかに味噌がクセになる「かに味噌和え」

さらに、本ズワイガニの旨みと甘みが味わえる「かに開き(二貫)」と「本ズワイガニ棒肉」など、様々なカニのお寿司が一皿に盛り込まれています。

カニのおいしさをバリエーション豊かに楽しめる盛り合わせです☆

極みの逸品シリーズとは

極みの逸品は、くら寿司がこだわって厳選した人気の高級食材などを使用。

美味しさはもちろん、見た目の華やかさにもこだわり、“映えるお寿司”としてワンランク上のお寿司を、くら寿司ならではのリーズナブルな価格で提供しています。

今後も、季節ごとに “極みの逸品シリーズ”として商品が展開されます。

中トロや本ズワイガニをたっぷりと楽しめる期間・数量限定フェア!

くら寿司「とろとかに」フェアは、2025年6月13日(金)より開催です。

