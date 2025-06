この7月上旬、約3年ぶり、通算10回目となるスティーヴ・ハケットの来日公演が東京・大阪で開催される。去る2月で75歳になっているハケットは、1971年から1978年にかけてジェネシスの一員として活躍し、以降は個人名義での活動を継続。昨年はじつにソロ第30作となる『ザ・サーカス・アンド・ザ・ナイトホエール』と銘打たれた第30作を発表している。この作品は、ジェネシス在籍時の1975年に発表された彼のソロ第1作『ヴォヤージ・オブ・ジ・アカライト』以来49年ぶりのコンセプト・アルバムでもあり、ハケットの言葉を借りれば、彼自身の「人生の物語に基づいた、実話とフィクション双方の要素を持ち合わせた作品」となっている。 ここまでの記述内容からも明らかであるように、今年は彼自身のソロ活動開始から数えて満50年の記念すべき年にあたる。しかもジェネシスの第6作でありピーター・ガブリエルにとって最後の参加作となった『眩惑のブロードウェイ』も、昨年11月の時点でリリース50周年を迎えている。そうしたアニヴァーサリーの重なり合うタイミングで実現する今回の日本公演には『ジェネシス リヴィジテッド 2025-「眩惑のブロードウェイ」&「フォックストロット」ハイライト+ソロ』というタイトルが掲げられている。要するに誕生から半世紀を経た『眩惑のブロードウェイ』と1972年発表のジェネシス第4作『フォックストロット』からの楽曲を網羅しつつ、ソロ楽曲もふんだんに盛り込まれた特別な演奏内容のショウになるということだ。 ハケットは創作活動のみならずライヴ活動もコンスタントに続けており、去る4月下旬から5月中旬にかけては全14公演の欧州ツアーを実施。さらにこのジャパン・ツアー終了後にも欧州ツアー、北米ツアーが控えている。相変わらず精力的なその活動ぶりには驚かされるばかりだが、今回のライヴ自体も驚嘆に値するものとなるに違いない。長きにわたり彼の音楽を追い続けてきた熱心なリスナーはもちろんのこと、これまで彼やジェネシスのステージに触れたことがなかった人たちにも、こうした記念すべき局面で訪れた好機を逸して欲しくないところだ。 今回のジャパン・ツアーには、前回の来日時と同様に、ハケットの盟友でありコンサートのミュージカル・ディレクターでもあるロジャー・キング(Key)が同行するほか、アマンダ・レーマン(G)も2010年の来日時以来15年ぶりに参加予定だ。現代のプログレッシヴ・ロックを代表するミュージシャンたちに脇を固められながら披露されるそのパフォーマンスは、名盤の世界を追体験させてくれるのみならず、ハケット自身の音楽人生を総括するかのような濃密なものとなるに違いない。お見逃しなく! 増田勇一 <スティーヴ・ハケット公演> 来日予定メンバー・Steve Hackett -Guitars & Vocals・Roger Kings - Keyboards・Rob Townsend - Sax, Flute, Keyboards & Vocals・Nad Sylvan - Vocals・Jonas Reingold - Bass, Guitar & Vocals・Craig Blundell - Drums・Amanda Lehmann - Vocals & Guitar 7月2日(水)@大阪/なんばHatchOPEN 18:00 / START 19:00[問]キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日曜・祝日休業) 7月4日(金), 5日(土), 6日(日)@東京/EXシアター六本木7/4 OPEN 18:00 / START 19:007/5.6 OPEN […]

