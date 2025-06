日テレ系28局全国放送へ！友近＆ロバート秋山のご当地グルメ段取りさせてもらいます！

南海放送は、西尾一男&矢崎すず子が織りなす新感覚バラエティ「友近&ロバート秋山のご当地グルメ段取りさせてもらいます!」を日本テレビ系全国28局ネットにて2025年6月15日(日)午後3時より放送します。

友近&ロバート秋山のご当地グルメ段取りさせてもらいます!

放送日時:2025年6月15日(日)午後3時〜3時55分

放送形式:日本テレビ系全国28局ネット

出演者 :<ロケ>西尾一男(友近) 矢崎すず子(ロバート秋山)

スタジオ:小峠英二(バイきんぐ) 渋谷凪咲

製作著作:南海放送

制作協力:イースト

【見どころ】

デリバリーピザ屋に勤める中高年プロアルバイター 西尾一男(友近)。

与えられたミッションは「愛媛の新ご当地グルメ」の開発。

50年以上愛され続ける伝説のナイトプレイス「ドイド」のママ 矢崎すず子(ロバート秋山)を強力な助っ人として迎え、愛媛県内をめぐりながら人々との触れ合いを通じて食材を探す旅。

果たしてどんな新ご当地グルメができるのか!?

スタジオでは小峠英二、渋谷凪咲が2人のロケの模様をチェック!

西尾&すず子ママが織りなす新感覚バラエティを楽しめます!

【出演者】(ロケ)

<西尾一男(友近)>

愛媛県出身で「段取り」が口癖。

デリバリーピザ屋PIZZA CAPで働く中高年プロアルバイター。

<矢崎すず子(ロバート秋山)>

文豪・政治家・銀幕スターなど各界の大物たちに50年以上愛され続ける、社交場ナイトプレイス「ドイド」の伝説のママ。

【番組内容】

・愛媛県の食材や地元グルメを使って新ご当地ピザの開発を託された西尾一男(友近)。

・伝説のママ、矢崎すず子(ロバート秋山)を強力な助っ人として招いて愛媛県内をめぐりながら食材を探す旅に出る。

西尾一男と矢崎すず子

・まずふたりが訪れたのは上灘漁港!地元の漁師さんたちにおススメの魚を聞き込み

実は、愛媛はハモの漁獲量全国トップクラス。

(水産庁データより番組調べ)

ハモに驚く西尾一男&すず子ママ

ハモフライに舌鼓をうつ西尾一男&すず子ママ

・愛媛出身の西尾一男が行きつけ、今治やきとりのお店へ!

初めて見る調理法にすず子ママもビックリ!

愛媛県内をめぐり、沢山食べ色々な人と交流し、新ご当地グルメの食材をゲット。

西尾一男「段取りました!」

愛媛が30年以上も収穫量全国トップのアノ果物も調達!

・西尾おススメの老舗和菓子店でゲットしたものとは?

愛媛の名所 道後温泉街にも登場

・ピザ屋のプロアルバイター西尾がスゴ腕を見せる

器用にピザをこねる西尾一男

果たしてどんな新ご当地ピザに仕上がったのか?

西尾一男&すず子ママ 試食

【スタジオで見守るのは小峠英二と渋谷凪咲】

<小峠英二>

ド深夜番組のような内容を日曜の午後に放送する挑戦的な番組ですね。

愛媛の食と人柄の良さが溢れた番組。

見てほしいところはすず子ママの猫舌ですかね。

意外な弱点がありました(笑)

<渋谷凪咲>

西尾一男さんのチャキチャキ感が素晴らしかったです。

男女が入れ替わったキャラ設定が面白くてテレビに力ブりついて見られますね。

全シ一ンが見どころの神番組です。

小峠英二と渋谷凪咲

