約60km〜70kmの走行が可能！ELEMOs 特定小型四輪カーゴモデル「エレカーゴ」2機種

ELEMOs 特定小型四輪カーゴモデル「エレカーゴ」2機種

日本全国対応、エレモーズ公式ストアにて販売中

エレカーゴ :398,000円(税込)

スーパーエレカーゴ:458,000円(税込)

ELEMOsは、免許不要で公道が走行できる特定小型四輪エレカーゴ、スーパーエレカーゴの2機種を、2025年6月より販売開始!

■日本初、特定小型四輪本格カーゴモデル&キャノピーモデル

エレカーゴ、スーパーエレカーゴは公道走行に免許のいらない特定小型区分で日本初の本格カーゴモデルとなり、前カゴ20L、後ろカゴ100Lの、大容量の積載能力を備えた車両です。

買い物や用事で目的地まで走行する普段使いから、アクティブやレジャー、観光、配達から巡回、倉庫内移動など、個人から商業の用途まで幅広いニーズに対応しています。

前面フロントガラスと屋根のついたキャノピー型スーパーエレカーゴは風や雨を避けるのに有効。

今までシニアカーは高さ制限(120cm未満)の制約があるため免許不要で取り付けることは実質困難でしたが、免許不要モデルとしては日本初となるキャノピーを実装した車両です。

■免許不要、ヘルメット着用は努力義務で運転可能

16歳以上であれば運転免許がなくても公道を走行可能。

ヘルメット着用は努力義務となります。

特定小型、特例特定小型区分として、車道および歩道を走行。

車道モードは時速20km、歩道モードは時速6kmとそれぞれの区分の最高速度で走行が可能。

走行する用途に合わせてモードを変更可能。

■特定小型四輪モデル最長の航続距離とパワー

バッテリーは大容量30Ahを搭載し、一回の充電で、特定小型四輪モデルでは最長である約60km〜70kmの走行が可能です。

普段使いなら毎日充電(家庭用100V充電)をする必要もありません。

最高速度時速20kmの速度域に最適化した加速トルクで走行性能は大幅にアップし、15%〜20%前後の勾配を登り切るパワーを備えています。

モーターの仕様は特定小型上限値である600W(後輪300W×2輪)のモーターを搭載し、力強い走りが魅力。

■座席を「またがない」で乗れる仕様

ELEMOs合同会社で同特定小型四輪のELEMOs4シリーズはシートを「またぐ」デザインですが、エレカーゴシリーズは「またがない」で誰でも乗りやすいように配慮しました。

スタイリッシュなELEMOs4シリーズ、利便性が高くモダンなエレカーゴシリーズとラインナップ。

■エレカーゴシリーズのデメリット

二輪や三輪にはない、どっしりとした安定感は四輪車両特有のものですが、機動力という点では劣ってしまいますし、折りたたんで車内に持ち運ぶことはできないデメリットも存在します。

荷物を全く載せることがなさそうな方にもメリットは薄いでしょう。

キックボードや二輪を選びたい方にはおすすめいたしません。

現在、三輪モデルは開発中です。

エレカーゴと開発中の三輪モデル

■安全性とモダンなスタイル

サスペンションは前後に2本ずつ搭載。

段差の衝撃やロードノイズを軽減し、長時間の走行に優れています。

公道を走行する上で欠かせないミラーや電源ONから走り出しまで5秒の簡単設計、前進だけなくバック機能を備え、前照灯、方向指示器、警笛、尾灯などの法令に基づいた保安部品が標準装備されていますので、道路交通法を順守し公道を走行することができます。

タイヤは11インチタイヤでクラス最高インチ。

こちらも機動力より安定性を意識した設計でクイックな動きは小さなインチ数の方が得意であり、インチ数を大きくすれば直進性やタイヤの設置面積が増えることによるグリップ力が上昇。

エレカーゴは「安定性」に比重を置いています。

背もたれは標準装備されており、高さを出さず腰回りをサポートすることで走行時の身体のブレを少なくします。

この高すぎない背もたれとマッド仕様のカゴがエレカーゴのモダンさを引き立てるデザイン性です。

