伊勢パールピアホテルは、2025年6月より、近鉄線の電車がみられるトレインビュープランをリニューアル販売します。

伊勢パールピアホテル「トレインビュープラン」

伊勢パールピアホテルは、2025年6月より、近鉄線の電車がみられるトレインビュープランをリニューアル販売!

■電車が見える線路側の客室を確約!

線路側の客室を確約するこのプランでは、近鉄線を走る電車を間近で眺めることができます。

伊勢パールピアホテルは、近鉄伊勢市駅より徒歩2〜3分に位置しています。

この場所が、近鉄山田線の伊勢市駅・宇治山田駅の間にあり、電車の通過回数が1日約80本と非常に多く、電車好きには堪らないお部屋となっています。

■近鉄電車を上からも、横からも!間近で見られる!

客室から見える電車の離合やダイナミックな走行シーンを楽しめます。

特に、カーブを通過する際に減速する車両の離合や、曲線を描くような走行シーンは、鉄道ファンにとって魅力的なポイントです。

このような光景はなかなか観ることができないため、一部の鉄男鉄女、撮り鉄の皆方におすすめです。

■電車の音でととのう!?フィンランド式サウナからも電車が見える!

2023年に新設された本格的なテラスサウナの小窓からも、近鉄線を走る電車を眺めることができます。

(男性用のサウナからのみ見ることができます。

女性側にはテラスサウナはなく、インフィニティチェア設置の内気浴室があります。)

テラスサウナ外気浴スペース

朝日サウナ(男性用)

月光サウナ(女性用)

内気浴スペース

■旬の味覚と職人の技が織りなす料理を提供

ホテル1階和食 海では、月替わり会席料理の6月の内容が初夏を表現したものに変わります。

より一層、旬の味覚と季節の情景を感じていただけるよう、風趣を盛り込んだ構成としています。

なお、伊勢志摩地域では5月から9月末まで伊勢海老が禁漁となるため、期間中は産地を変更して提供しますが、伊勢海老会席は引き続き用意しています。

※写真はイメージです。

食材の仕入れにより一部変更の可能性があります

※伊勢海老会席については、夏季仕入れられない場合は販売休止の可能性があります

6月度会席料理先付と前菜

吸い物アスパラガスのすり流し

松阪牛会席メインのステーキ

海鮮会席のメイン鬼殻焼き

甘味紫陽花餅

■プラン概要

〇プラン名

【朝食付・室数限定】近鉄列車が間近で観れる!トレインビュー客室確約プラン♪

〇客室タイプ

スタンダードシングル/デラックスシングル/スタンダードツイン/デラックスツイン/ダブル(トレインビュー確約/禁煙)

※写真はデラックスツイン

〇宿泊料金

1名様1室(朝食付) 10,885円〜

1名様1室(二食付) 24,085円〜

※価格は日によって変動します

〇予約

ご覧いただける近鉄線車両は下記(順不同)

50000系しまかぜ、23000系伊勢志摩ライナー、21000系アーバンライナー・プラス 等

50000系しまかぜは15時32分、16時23分宇治山田駅発の車両を見ることができます。

※過去の年末年始は80000系ひのとりの運行もございました

※チェックイン時刻は15時〜。

涼しいお部屋で撮影が可能です。

■施設概要

「伊勢パールピアホテル」

所在地 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

ホテル外観

ホテル内観

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 線路側の客室を確約!伊勢パールピアホテル「トレインビュープラン」 appeared first on Dtimes.