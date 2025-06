コクのあるラガータイプで、しっかりとホップが効いたクラシックな味わい！モンテ物産「モレッティ」

モンテ物産は、イタリア産ビールシェアNo.1※の「モレッティ」を販売中です。

モンテ物産「モレッティ」

参考小売価格(税込)542円

モレッティ・ビールは厳選した麦芽を使用したコクのあるラガータイプ。

クラシックな味わいで、フライドポテトや唐揚げなどの揚げ物はもちろん、ピッツァやパスタといったイタリア料理とも相性抜群です。

■口髭の紳士がトレードマーク正統派イタリアビール“モレッティ”

モレッティは1859年に創立されたイタリアでも古い歴史を持つビールメーカーのひとつ。

オーストリア帝国の文化的影響を強く受けている、フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州ウーディネで生まれました。

創業以来、変わらぬレシピで造られる正統派イタリアンビールは、イタリア全土で広く親しまれ、現在は全世界40カ国以上に輸出。

日本では最も輸入されている※イタリア産ビールとして多くのファンに愛されています。

コクのあるラガータイプで、しっかりとホップが効いたクラシックな味わい。

フレッシュさとまろやかさのバランスが良く、様々な食事に寄り添うビールです。

※2024年輸入通関数量〔出典:財務省貿易統計〕

