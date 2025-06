プライベートサウナ完備！Earthboat 白樺湖

池の平ホテル&リゾーツは『Earthboat 白樺湖』を2025年7月25日(金)に白樺リゾートレイクサイドパークにオープンします。

Earthboat 白樺湖

■施設概要

施設名 : Earthboat 白樺湖レイクサイドヴィラ by 池の平ホテル&リゾーツ

アクセス: 長野県茅野市白樺湖(中央道 諏訪ICより車で40分)

開業日 : 2025年7月25日(金)

また、2025年6月2日より予約を開始します。

プライベートサウナ付きアウトドアホテル「Earthboat」を全国に展開するアースボートの8拠点目となります。

■白樺湖の湖畔に佇む、サウナ付きプライベートアウトドアホテル

Earthboat 白樺湖は、白樺リゾートレイクサイドパークの一画にオープンします。

木立に囲まれた客室棟からは、壁一面の大きな窓越しに白樺湖の美しいレイクビューが広がり、穏やかな自然に包まれるひとときを過ごせます。

室内にはクイーンサイズベッド、キッチン、シャワー、トイレ、そしてプライベートサウナを完備。

自然を身近に感じながらも、快適な滞在を叶える空間です。

屋外にはウッドチップを敷きつめた「アウトドアリビング」を用意。

バーベキューコンロや焚き火台でお好みの食材を調理できるほか、オプションでBBQ食材の用意や、白樺リゾート池の平ホテルで「ビュッフェ」や「天然温泉 湖天の湯」の利用も可能です。

本格的なフィンランド式サウナは、薪をくべるところから自身で楽しんでいただくスタイル。

じっくりと身体を温めたあとは、白樺湖の自然音に耳を傾けながら、屋外の水風呂で“ととのう”時間を楽しめます。

また、大切なご家族であるペットとのご宿泊も可能です。

Earthboat 白樺湖で、あなただけのアウトドア体験をたのしめます。

窓から見える白樺湖と山々(イメージ)

季節や時間で変わる高原の景色(イメージ)

プライベートフィンランド式サウナ

BBQも楽しめる

天然温泉 湖天の湯

池の平ホテルビュッフェ

