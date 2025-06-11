52ºÐ¡ÖÊ¿À®¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¡×À¸½Ð±é¤Ë£Ø¶Ã¤¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¼ã¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍü²Ö¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ñ¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·¡¢Ãë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¤Ø¤½¤¬¸«¤¨¤ë¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇMC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¿ÀÅÄ¤¬³ØÀ¸»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ß¥¹³Ø½¬±¡¤Î¿³ºº°÷¤¬Íü²Ö¤Ç¡¢ÅöÆü1»þ´ÖÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç½Ð±é°áÁõ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍü²Ö¡©¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Ý¤«¤Ý¤«¸«¤Æ¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¡Íü²Ö¤µ¤ó½Ð¤Æ¤Æ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼ã¤¤¤Þ¤Þ¡×¡ÖÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤¤Ê¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈ±·Á»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤·Èý»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Íü²Ö¤Ï1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë5·î21Æü¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡ÖJJ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·î¤ÎÕ»Ìô¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ç³èÌö¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿À®¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡£10Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢15Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥Ï¥ï¥¤¤Ë°Ü½»¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£