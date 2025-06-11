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(C)¹ÓÌÚÈôÏ¤É§&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò(C)¹ÓÌÚÈôÏ¤É§&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±THE ANIMATION PROJECT(C)Bandai Namco Experience Inc.