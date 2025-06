化粧品メーカー「ヴィークレア」が展開する「&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」より、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』デザイン2種が登場。

「アップルハニーの香り」を閉じ込めた「ロッツォ」「エイリアン」デザインがラインナップされます☆

&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0 ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザイン「ロッツォ/エイリアン」

価格:各1,078円(税込)

発売日:2025年6月14日(土)

内容量:9g

販売店舗:全国のウエルシア薬局

シリーズ史上最もキープ力のある新処方を採用した「&honey マトメイクスティックミラクルホールド4.0」

お出かけ前や外出時など、気になる髪の乱れを手軽にセットし、きれいなまとめ髪を実現します。

前髪・アホ毛・おくれ毛を抑えたい方向にブラシでとかしてなじませることで、簡単にスタイリングができ、長時間キープできるのも特徴です。

今までの「&honey」ブランド同様、ハチミツを配合した独自の処方で、うるおいながらヘアスタイルも思い通りにセット。

ジェル状でスーッと伸びるので髪に白残りもなく、液だれの心配もありません。

そんな「&honey マトメイクスティックミラクルホールド4.0」シリーズに、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』デザインが登場。

持ち運びにも便利なサイズ感で、甘く優しいアップルハニーの香りが採用されています。

ラインナップは「ロッツォ」と「エイリアン」の2種類です☆

&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0 トイ・ストーリー限定デザイン「ロッツォ」

抱きしめるとイチゴのにおいがするテディベア「ロッツォ」をプリントしたハチミツ美容スティック。

「ロッツォ」のボディカラーであるピンクを基調にした、華やかなパッケージが目印です☆

&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0 トイ・ストーリー限定デザイン「エイリアン」

「ピザ・プラネット」の店内にある、クレーンゲームの景品だった三ツ目の人形「エイリアン」

クレーンに吊るされる姿をアップでプリントした、遊び心あふれるパッケージになっています。

アップルハニーの香りを閉じ込めた「ロッツォ」と「エイリアン」デザインのハチミツ美容スティック。

全国のウエルシア薬局にて2025年6月14日より販売が開始される「&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」の『トイ・ストーリー』限定デザインを紹介しました☆

