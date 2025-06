伝統芸能に触れられる！道頓堀　屋台村　祭

「道頓堀 屋台村 祭」の1階の飲食コーナーに「たこ焼き・お好み焼きちとせ」や「鰻のはせ川」をはじめとする人気店が新規出展しました。

道頓堀 屋台村 祭

オープン日 : 2024年10月23日

場所 : 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 : 無料

提供メニュー料金: 400円〜3,800円(税込)

営業時間 : 16:00〜23:30

定休日 : 年中無休

アクセス : 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

対応決済方法 : 現金、各種クレジットカード

(Visa/Mastercard/JCB/AMERICAN EXPRESS など)、

電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、LINE Pay など)、QRコード決済対応。

「道頓堀 屋台村 祭」の1階の飲食コーナーに「たこ焼き・お好み焼きちとせ」や「鰻のはせ川」をはじめとする人気店が新規出展!

「道頓堀 屋台村 祭」は、道頓堀川沿いの高立地にあることから、大阪ミナミの中心地である道頓堀の街並みが一望でき、道頓堀川を走る遊覧船なども楽しむことができます。

最高のロケーションで贅沢なひとときを堪能でき、満足度が圧倒的に高い施設です。

新たに2階に特設ステージが完成!観覧席にて食事をしながら楽しむことができます。

パフォーマンス後には実際に体験して伝統芸能に触れることも出来るので、食事以外にも様々な楽しみ方が出来る話題の施設となっています!

2階に新たに出来た特設ステージ

阿波踊りのパフォーマンスを行う大阪天水連 沢山の方が参加して大盛り上がりです!

1階の飲食コーナーには人気店が新規出展しています。

大阪を代表する人気料理を楽しめる「たこ焼き・お好み焼きちとせ」絶品うなぎを堪能できる「鰻のはせ川」をはじめとする注目店が続々登場!

更に注目を集めています!

「鰻のはせ川」の蒲焼、「たこ焼き・お好み焼きちとせ」のたこ焼き

その他にも大阪名物の串カツや天ぷら、焼き鳥、海鮮料理など様々な料理が続々新規出展されており、様々なジャンルの絶品グルメを楽しむことができます!

「道頓堀 屋台村 祭」に行けば人気の大阪グルメを一度に楽しめることも人気の理由になっています。

それぞれの店舗毎にデザインされた屋台 「おさむちゃん」の串カツ、「天ぷら翔」の天ぷら、「くれおーる」の和牛串

日本酒・焼酎は様々な銘柄を取り揃えており、ウイスキー・ワインなど全て合わせると30種類以上のお酒が揃っているので食事に合わせてお好みのお酒を楽しめます。

2階には日本酒のBARスペースもあるので飲み比べなども楽しめます!

落ち着いた雰囲気で様々なお酒を楽しむことができるのも「道頓堀 屋台村 祭」の魅力です。

2階のBARスペース

大阪の観光名所・道頓堀に位置する「道頓堀 屋台村 祭」は、「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトに、ここでしか味わえない屋台料理と日本文化を体験できる特別なスポットです。

定期的に開催される伝統芸能イベントは、国内外から訪れる観光客に毎回注目されており、大阪・関西万博で盛り上がる大阪の新たな観光拠点として大きな注目を集めています。

思い思いの楽しみ方でこの夏の大阪の思い出として素敵なひとときを過ごせます。

