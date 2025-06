吸収の良いコラーゲンを配合！ドクターフィーネボーテ『COLLAGEN Peptides』

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして吸収の良いコラーゲンを配合したサプリメント『COLLAGEN Peptides(コラーゲンペプチド)』を2025年6月1日(日)より販売中。

ドクターフィーネボーテ『COLLAGEN Peptides(コラーゲンペプチド)』

◇名称 :コラーゲン含有食品

◇原材料名 :コラーゲンペプチド(国内製造)、デキストリン、

加水分解ケラチン、エラスチン、

イソマルトオリゴ糖/リン酸三カルシウム、ビタミンC、

甘味料(ステビア)、ビタミンB6、

ビタミンB1、(一部にゼラチンを含む)

◇内容量 :165g(5.5g×30包)

◇希望小売価格:8,100円(税込み)

◇医療機関専用サプリメント

◆開発・販売

セリスタ ドクターフィーネボーテ事業部

所在地: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして吸収の良いコラーゲンを配合したサプリメント『COLLAGEN Peptides(コラーゲンペプチド)』を2025年6月1日(日)より販売中です。

■コラーゲンとは

コラーゲンはカラダを構成するタンパク質の約30%を占めており、皮膚や骨、軟骨、血管に多く存在しています。

化粧品に多く使用されているため、肌のハリ・弾力を保つことで有名ですが、ほかにも骨や血管の健康を保つ働きや関節痛の軽減など、全身の健康に関わる成分です。

また、運動後の筋肉痛や疲労感の軽減などにも働くことが分かっており、美容だけでなくスポーツをする方や年齢に応じたケアにも効果が期待できます。

コラーゲンが不足すると、骨折や骨粗鬆症のリスクが高まったり、関節の痛みが引き起こります。

美容の面では、しわやたるみ、髪のパサつきなどが起こりやすくなります。

さらに、筋肉が硬くなり運動時のケガにも繋がる恐れがあります。

■コラーゲンの働き

・皮膚の健康を保つ

肌の真皮層の約70%をコラーゲンが占めています。

網目状に存在しているため、皮膚の弾力や強度を維持する働きがあります。

また、エラスチンやヒアルロン酸と協力して保湿性や柔軟性を保つ役割もあります。

不足するとたるみ・シワが引き起こる原因となります。

・骨や関節の健康を保つ

骨へのカルシウム・リン酸の沈着を助ける働きがあり、骨の強度を保ちます。

コラーゲンが束になってできるコラーゲン線維は骨の強度と柔軟性を高めるため、骨折や骨粗鬆症の予防にも効果が期待できます。

関節軟骨は約60〜80%をコラーゲンが占めており、軟骨の弾力性と耐圧性の維持に関与しています。

関節のクッションの役割を果たすヒアルロン酸の生成を助けるため、健康な軟骨の維持にも大切な成分です。

・血管や内臓の健康を保つ

血管壁の柔軟性と強度を維持する働きがあり、コラーゲンが不足すると血管が硬くなり、動脈硬化や高血圧に繋がる恐れがあります。

また、肝臓や腎臓など臓器の形態を維持したり、機能を支える働きもあります。

細胞と細胞を結び付けるため、内臓や血管を一定の位置に保つ役割も担っています。

・髪や爪の健康を保つ

爪を形成する爪母細胞や髪の主成分であるケラチンの生成を助ける働きがあり、爪や髪の強度やしなやかさを保つために重要な役割を持っています。

また、爪の水分量を保つ働きもあり、乾燥によって爪が割れたり、二枚爪になるのを防ぐ働きも期待できます。

不足すると髪や爪が脆くなったり、脱毛の原因となります。

・アスリートのサポート

運動後の筋肉痛や疲労感を軽減し、回復を促す働きがあります。

運動による筋肉の分解を抑制するので、筋肉量の向上をサポートします。

関節のクッションにもなるため、関節痛や関節のケガの予防にも効果が期待できます。

さらに、腱や靭帯の材料になるため、瞬発力が必要なスポーツをされる方にも必要な成分です。

そのほかにも認知機能や睡眠の質向上など、幅広い働きがあることが分かっています。

■コラーゲンペプチドとは

コラーゲンの特徴として『三重らせん構造』が挙げられます。

3本のポリペプチド鎖がらせん状に集まって形成されており、この構造によって伸縮性やしなやかさに優れています。

しかし、この構造のままでは吸収されづらいので、消化吸収しやすいように分解して分子を小さくしたものが『コラーゲンペプチド』です。

これまでアミノ酸まで小さく分解しないと吸収されないと考えられていましたが、さまざまなコラーゲンを調べていく中で、アミノ酸が2つ結合したPO(プロリン-ヒドロキシプロリン)とOG(ヒドロキシプロリン-グリシン)というジペプチドの形でも吸収されることや、生理活性が高いことが分かりました。

さらにPOとOGは血中に長く存在出来ることが分かっています。

コラーゲンペプチドはそのままコラーゲンとして働くわけではありません。

各組織に運ばれ、細胞まで届くと細胞に命令を送って細胞を活性化させます。

その命令によりヒアルロン酸の生成やコラーゲン生成の環境を整えています。

コラーゲンペプチドに関する研究は皮膚の弾力、保湿、色素沈着に関するものから、骨や筋肉、疲労、動脈硬化についてなど幅広く行われています。

全身に存在しているため、さまざまな面から健康をサポートしてくれます。

今回のサプリメントには吸収率が高く活性の良いPOとOGを多く含むコラーゲンペプチドに、コラーゲンの働きを高める効果が期待できるケラチン・エラスチン・ビタミン類を配合しています。

<お召上がり方>

1日1包を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

<こんな方におすすめ>

□肌のハリがなくなってきたと感じる

□骨や血管の健康が気になる

□関節の痛みが気になる

□髪のパサつきが気になる

□爪が割れやすくなったと感じる

□骨粗鬆症予防を取り入れたい

□運動をする習慣がある

