レゲエグループ「湘南乃風」が2025年11月15日(土)阪神甲子園球場にて行われる『湘南乃風 熱唱甲子園』ライブで、野球を軸に様々なプロダクトを展開する「KEBOZ」とのコラボが決定しました。

『湘南乃風 熱唱甲子園』ライブ

レゲエグループ「湘南乃風」が2025年11月15日(土)阪神甲子園球場にて行われる『湘南乃風 熱唱甲子園』ライブで、野球を軸に様々なプロダクトを展開する「KEBOZ」とのコラボが決定。

■コラボレーションアイテム詳細

「SNKZ×KEBOZ 甲子園ライブTシャツ/ブラック」は甲子園球場で撮影したフォトTシャツとなっています。

写真でメンバーが着用しているベースボールシャツも「KEBOZ」で制作しています。

ヴィンテージ加工を施したTシャツは、カジュアルに普段使いできるデザインになっています。

【アイテム】

SNKZ×KEBOZ 甲子園ライブTシャツ/ブラック 6,000円(税込)

【第一弾先行販売期間】

2025年6月7日(土)12:00〜2025年6月22日(日)23:59

【受付サイト】TVAM sotore内「風屋」

■湘南乃風『熱唱甲子園』

公演日時 :2025年11月15日(土)

開場 14:00/開演 16:00 ※雨天決行

会場 :阪神甲子園球場

〒663-8152 兵庫県西宮市甲子園町1-82

チケット :一般Aチケット 11,000円(税込)

一般Aチケット(タオル付) 13,000円(税込)

学生チケット 6,500円(税込)

学生チケット(タオル付) 8,500円(税込)

一般Bチケット 8,800円(税込)

一般Bチケット(タオル付) 10,800円(税込)

お問い合わせ:キョードーインフォメーション

0570-200-888(11:00〜18:00 ※日祝除く)

一般Aチケットと学生チケットは同一エリア内でのお席となり、1申し込み内で同時申し込みが可能です。

※学生チケットは、公演日に3才〜高校生以下の方が対象

(学生証もしくは年齢の確認できる身分証明書をご持参ください)

【申込制限】

お1人様1申し込み1回、複数券種申込可能

【入場制限】

3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要

【枚数制限】

Aチケット・学生チケット:お1人様1申込み最大8枚まで合計8枚まで

Bチケット :お1人様1申し込み最大合計8枚まで

◆湘南乃風

RED RICE(レッドライス)、若旦那(ワカダンナ)、SHOCK EYE(ショックアイ)、HAN-KUN(ハンクン)からなる4人組。

自ら「134RECORDINGS(イチサンヨンレコーディングス)」を立ち上げ、アンダーグラウンドから、オーバーグラウンドまで良質のサウンドを供給。

人間の持つ喜怒哀楽を魂で歌う4人組クルー。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「KEBOZ」とコラボ決定!『湘南乃風 熱唱甲子園』ライブ appeared first on Dtimes.