Stray Kidsが、6月18日にリリースする日本3rdミニアルバムより最新曲「Hollow」を配信リリースした。併せて、ミュージックビデオを公開した。 ◆Stray Kids 動画 ミニアルバム『Hollow』は、日本作品としては約3年ぶりとなるミニアルバム。今作はなんと、Stray Kids初となる、全曲日本オリジナル楽曲で構成された作品となっている。 今回ミュージックビデオが解禁されたリード曲「Hollow」は、メロディアスで心地よいメロディと、切ない歌詞が印象的なミディアムチューンだという。英語で「空っぽ」という意味の「Hollow」と、「独りぼっち」、「さみしい」という意味の韓国語「홀로(ホルロ)」の2つの言葉をかけあせて名付けられた。歌詞は、ある日突然むなしく感じたり、空っぽだと思ってしまったりする、そんな感情を表現した楽曲とのことで、STAY(Stray Kidsのファンの名称)が「さみしい」と感じた時には、Stray Kidsがそのさみしさを埋めてあげたい、そんな気持ちも込められているという。 ミュージックビデオの撮影は、韓国・ソウルにて2日間にわたって行われ、ミュージックビデオ内でメンバーはピノキオに扮し、人間になっていく様を表現する、ストーリー仕立ての映像に仕上がっているとのこと。また、ヒョンジンとスンミンはワイヤーアクションにも挑戦し、地面に墜落していくシーンを撮影。さらに、歌詞の世界観を表現し、内からほとばしる感情を表したサビのエモーショナルなダンスは、ダイナミックなダンスで魅せる今までのStray Kidsとは一味違う魅力を感じることができる。 Stray Kidsは、全世界34の国・地域にて55公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアー<Stray Kids World Tour >の真っただ中。日本公演として、静岡エコパスタジアムにて、5月10日、11日、17日、18日の4日間で全4公演を開催し、計22万人を動員。さらに11日、17日、18日は全国の映画館でライブビューイングが、17日にはオンラインライブ配信も実施され、ライブ動員とあわせると、計33万人以上のファンが熱狂したという。 ■日本3rdミニアルバム『Hollow』2025年6月18日(水)発売予約:https://straykids.lnk.to/dmCUaj特設:https://www.straykidsjapan.com/hollow/ ◆先行配信 「Hollow」配信:https://straykids.lnk.to/oFWrZM ◆シリアルナンバー応募特典 初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤(初回仕様)、期間生産限定盤(初回仕様)に封入されているシリアルナンバーで、『Hollow』発売記念購入者限定オフラインイベントにて実施される「メンバー個別ハイタッチ会」、「メンバー個別サイン会」、「メンバーユニットハイタッチ会」、「メンバー全員サイン会」および郵送でのプレゼントとなる、「メンバー全員直筆サイン入りポストカード」、「メンバー手作りオリジナルチェキ」のいずれかにご応募いただけます。 応募期間:2025年6月17日(火)10:00〜2025年6月29日(日)23:59まで 日程:関東会場・関西会場の2か所で開催予定 ※開催日時・参加方法詳細は決定次第オフィシャルサイトをご参照ください。 ◆収録曲 1. Hollow 2. Parade 3. Never Alone 4. just a little 5. 宿命 6. Hollow (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録 ○初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥4,000 / ESCL-6103〜6104> *24P PHOTO BOOK (Type A) […]

