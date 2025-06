LE SSERAFIMが、日本4thシングル「DIFFERENT」のタイトル曲「DIFFERENT」の英語バージョン「DIFFERENT (English ver.)」をリリースすることを発表し、ビジュアライザーのティザー映像を公開した。 ◆LE SSERAFIM 動画 先立って6月9日に先行配信された原曲「DIFFERENT」は、自分らしさを誇りに思い、特別な存在だからこそ世の中を変えることができるという5人のメンバーの強い意志が込められた楽曲だという。LE SSERAFIMが初めて挑戦するディスコファンクスタイルの音楽で、グルーヴィーなビートとファンキーなベース、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディが印象的とのこと。また、リズミカルな音楽に合わせた躍動感あるダンスや、メンバー同士の相性の良さが際立つ息の合った振り付けにも注目してほしい。LE SSERAFIMのメンバーたちは、英語歌詞の一部を引用して「i got the sauce so if you wanna try something different」というフレーズとともに歌詞の内容にちなんだ写真を投稿するなど、「DIFFERENT (English ver.)」への期待を高めている。 LE SSERAFIMは、デビュー後初となるワールドツアーの日本公演を開催中だ。名古屋、大阪、北九州での公演を盛況裏に終え、6月12日、14日、15日にさいたまスーパーアリーナでワールドツアー日本公演のファイナルを迎える。3日間にわたって実施するさいたま公演では、新曲「DIFFERENT」のステージ初披露に加え、ダンサーを含む大規模な演出など、ファイナルに相応しいパフォーマンスでFEARNOT(ファンダム名)に最高のステージを届ける。 ◾️日本4thシングル「DIFFERENT」2025年6月24日(火)発売▼商品予約リンク・LE SSERAFIM Weverse Shop:https://go.weverse.io/qt3S/l0a8rfz3・UNIVERSAL MUSIC STORE:https://umusic.jp/9oyGGlTM・配信:https://lesserafim.lnk.to/different_prePR ○初回限定盤A 品番:TYCT-39283 価格:2,200円(税込) ・CD (1枚) ・フォトブック (60P) ・リリックブック (4P) ・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ・ユニットフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ・ロゴシール (1枚) ○初回限定盤B> 品番:TYCT-39284 価格:2,200円(税込) ・CD (1枚) ・フォトブック (60P) ・リリックブック (4P) ・セルフィーフォトカード […]

