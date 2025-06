厳選された18金やプラチナ、天然ダイヤモンドを使用！オレフィーチェ「百貨店ポップアップストア」

ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、2025年6月18日(水)〜6月24日(火)の7日間、伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク/プロモーションにて、ブランド初となる百貨店ポップアップストアを開催します。

オレフィーチェ「百貨店ポップアップストア」

●会期 :2025年6月18日(水)〜6月24日(火)

●場所 :伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク/プロモーション

●営業時間:10:00〜20:00(店舗営業時間に準ずる)

職人の手仕事と素材にこだわった、“本物”に触れる1週間。

オレフィーチェは、厳選された18金やプラチナ、天然ダイヤモンドを使用し、熟練の職人が一点ずつ丁寧に仕立てるジュエリーを展開しています。

今回のポップアップストアでは、普段オンラインや表参道店でしかご覧いただけないオレフィーチェの世界を、実際に手に取って体感できます。

■伊勢丹新宿店 先行販売&数量限定アイテムが登場

1. 大粒ダイヤモンド「ラウラ」ネックレス(0.5ct〜1ct)

大粒ダイヤモンド「ラウラ」ネックレス(0.5ct〜1ct)

オレフィーチェの一番人気ネックレス「ラウラ」に、存在感のある大粒モデルが登場。

すべてGIA鑑定書付きの3EXダイヤモンドを使用し、胸元に格別な輝きを添えます。

※1ctモデルは限定2石のため、なくなり次第終了

●0.5ct:K18 385,000円(税込)/Pt 352,000円(税込)

●0.7ct:K18/Pt 550,000円(税込)

●1ct:K18 1,485,000円(税込)〜 ※金種・グレードにより価格変動

2. 新作ラインダイヤネックレスを先行お披露目

7月上旬発売予定の新作をいち早く紹介。

ミニマルで洗練されたデザインが、日常にも特別な瞬間にも寄り添います。

新作ラインダイヤネックレスを先行お披露目

●「ディアライン EXラージ」ネックレス

K18:297,000円(税込)/Pt:253,000円(税込)

●「ルミライン ラージ」ネックレス

K18:269,500円(税込)/Pt:220,000円(税込)

3. 人気アイテムTOP100の試着体験

オレフィーチェを代表する一粒ダイヤネックレスやエタニティリングなど、定番の人気アイテムを実際に手に取って試着できます。

人気アイテムTOP100の試着体験

ブランドのアイコン的存在「レガトゥーラ」リング

繊細な輝きが美しい「ジゼル」リング

