下鴨茶寮は、料亭の“菓心”を表現した新たな和のスイーツとして、新作フィナンシェ「五味の杜(ごみのもり)」を販売中。

下鴨茶寮「五味の杜(ごみのもり)」

・内容量 : 5個(抹茶、塩檸檬、黒蜜黄粉、黒胡麻醤油、貯古 各1個)

・賞味期限 : 10日

・価格 : 1,296円(税込)

下鴨茶寮は、料亭の“菓心”を表現した新たな和のスイーツとして、新作フィナンシェ「五味の杜(ごみのもり)」を販売中です。

◆ フィナンシェ「五味の杜(ごみのもり)」

「糺の森(ただすのもり)に見上げる月のように。」

「静かで、やさしく、そして力強く」

創業安政三年、京都・下鴨の地で百六十余年の歴史を紡いできた老舗料亭・下鴨茶寮より、料亭が焼き上げた新しい焼き菓子「五味の杜(ごみのもり)」が誕生。

京の四季と風土に育まれ、糺の森(ただすのもり)の静けさと美しさに着想を得て、総料理長が歳月をかけて考案した一品です。

しっとりと焼き上げられた小さなフィナンシェの中には、和のエッセンスと職人の技が息づいています。

和三盆のやさしい甘み、黒糖の深み、隠し味の塩や柑橘、ほのかな苦味や旨味。

五味が織りなす美味しさと余韻を、楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和三盆のやさしい甘み!下鴨茶寮「五味の杜(ごみのもり)」 appeared first on Dtimes.