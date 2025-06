「ヴァージンロード、想い描きました」

歌手の浜崎あゆみさんは6月10日、自身のInstagramを更新。白いドレスを着用したかわいらしいショットを公開しました。浜崎さんは「See you v v sooooooon」「#なんかめっちゃ嬉しそうに #おまさカメラを見てますね」などとつづり、1枚の写真を投稿。純白のドレスを着用したソロショットです。ロングの金髪ととても合っていて、浜崎さんの美しさやかわいらしさが際立っています。

赤髪ボブ姿も

コメントでは、「裏ayu の写真集を思い出した あの時から変わってない!!」「赤ちゃんみたいで可愛い」「ヴァージンロード、想い描きました」「これは天使なのか赤ちゃんなのか 後ろにイケメンも写りこんでるね???」「待って可愛すぎる見た瞬間やばってマヂトーンの声出た」「どゆこと可愛すぎ」「やっぱあゆは金髪ロング」との声が寄せられました。7日には「You have what I have lost」とつづり、リハーサル中と思われる写真を投稿していた浜崎さん。赤色のボブヘアという新鮮な姿で、ファンからは「このビジュ美しすぎ」「なになにayuさんエグカッコイイのですが…︎」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)