¡ÖÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×·ëº§È¯É½¤«¤éÈ¾Ç¯¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥¡¢¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×à¹¬¤»¤Ë¤¸¤Þ¤»¡ÄáÊó¹ð¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡¡Æî¤ÎÅç¤Ç¥ª¥Õ¤òËþµÊ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÀÐ³ÀÅç¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ
¡¡¿·º§¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à´ò¤·¤¤¤´Êó¹ðá¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Îà¹¬¤»ËþµÊá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢³¤¤Î½÷¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀîÅç³¤²Ù¡£¡ÖÀÐ³ÀÅç¤Ë¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ìµ»ö¤Ë¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Àø¤Ã¤¿¤é°ã¤¦À¤³¦¹¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¿å¤ÎÃæ¤Î²»¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤Ý¤³¤Ý¤³¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¿å¤Î²»¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢³¤¤Ç±Ë¤°À¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤ä³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈ©¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Á¢¤Þ¤·¤¤!¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ä©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê³¤¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤ÏºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÃæÂ¼¹î¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£