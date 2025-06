1978年に日本で誕生し、いまや世界の20以上の国・地域で販売されるギンビス社のスナック菓子「たべっ子どうぶつ」のキャラクターをアニメ映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』が、香港で7月11日より公開されることが決まった。今回の香港公開に際し、現地キャストによる吹替版も制作。その中でも注目されるのが、テレンス・ラウの起用だ。今年、日本で大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』に出演し、甘いマスクと、男気あふれるナイスガイっぷりで日本のアクションファンのみならず女性ファンの心をわしづかみにした。『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』では、たべっ子どうぶつ”たちのリーダー・らいおんくんの声を担当するラウ。リーダーとしての威厳と優しさを兼ね備えた演技で、香港の観客を魅了することが期待されている。

スナック菓子「たべっ子どうぶつ」は、動物をかたどったビスケットに英単語が印字されていることから、子どもたちにとって「食べて学べる」知育おやつとして定着。近年はそのキャラクターが若者を中心にブームを巻き起こし、今回のアニメ映画化に至った。日本国内で動員52万人、興行収入6.9億円(6月9日時点)を記録し、今なおロングラン上映中。「声出しOK」応援上映会のチケットも即日完売するなど熱気が続いている。今回の香港上陸を皮切りにさらなる海外展開にも注目だ。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.