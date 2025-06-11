東京マルイ、「リコリコ」ガスブロ「千束の銃」や次世代「MP5 A4」など全7点再販！
【東京マルイ再販情報：6月4日～6月10日分】
東京マルイは、6月4日より6月10日にかけてエアガンを多数再販した。
今回再販されたのは、次世代電動ガン「MP5 A4」やガスブローバック「千束の銃」など。他にも、BBエアーリボルバー「コルトパイソン.357マグナム 4インチ ブラックモデル」や電動ガンBOYs「ソップモッドM4」など全7点を再販した。
6月4日分
ガスブローバック「千束の銃」（対象年齢18才以上）詳細価格：31,780円 全長：210mm 銃身長：74mm 重量：784g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：22＋1発（1発は本体に装填した場合）
6月5日分
BBエアーリボルバー「コルトパイソン.357マグナム 4インチ ブラックモデル」（対象年齢10才以上）詳細価格：6,578円 全長：242mm 銃身長：84mm 重量：395g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発
電動ブローバック フルオート「ハイキャパ5.1 シルバーモデル」（対象年齢10才以上）詳細価格：5,478円 全長：221mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単4アルカリ電池4本 装弾数：16発
電動ガンBOYs「ソップモッドM4」（対象年齢10才以上）詳細価格：10,780円 全長：591mm/660mm（ストック伸長時） 重量：1,030g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：約140発
6月6日分
ガスブローバック「ハイキャパ D.O.R」（対象年齢18才以上）詳細価格：17,380円 全長：220mm 銃身長：112mm 重量：839g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）
ガスブローバック「デザートウォーリア 4.3」（対象年齢18才以上）詳細価格：17,380円 全長：203mm 銃身長：95mm 重量：820g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）
6月7日分
次世代電動ガン「MP5 A4」（対象年齢18才以上）詳細価格：82,280円 全長：680mm 銃身長：229mm 重量：2,790g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS•Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：72発
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