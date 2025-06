テレビアニメ【推しの子】3期放送決定を記念して『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』が、7月から東京含む全国5都市で順次開催されることが決定した。イベントメインビジュアルには、「CUTE&MYSTERIOUS」をテーマにアクア・ルビー・かな・MEMちょの4人が特別に描きおろされた。会場には4人のビッグパネルや「わんこと一緒」をテーマに描きおこしたミニキャラパネルが用意され、一緒に写真撮影を楽しめる。ミニキャラはアイ・アクア・ルビー・かな・あかね・MEMちょの6人。ハグをしたりお散歩を楽しんだり…それぞれがわんこと一緒に過ごすオフの日をイメージしている。

また、POP UP STORE会場先行オリジナルグッズには、描きおろしイラストのほか、描きおこしミニキャラのグッズなどが並ぶ。税込2000円以上購入すると、描きおろしイラストを使用したイラストカード(全6種)が1枚ランダムでプレゼントされる。■イベント会場先行販売アイテム(一部)・アクリルスタンド 全4種・トレーディング缶バッジ 全8種・クリア色紙 全4種・マフラータオル・トレーディングおなまえバッジ 全6種・ポーチ・ロックグラス■『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』開催概要▼愛知・栄ロフト7月1日(火)〜16日(水)6階バラエティ雑貨売場最終日は午後5時閉場予定▼福岡・天神ロフト7月8日(火)〜21日(月)バラエティ雑貨売場最終日は午後6時閉場予定▼宮城・仙台ロフト7月23日(水)〜8月7日(木)3階バラエティ雑貨売場最終日は午後5時閉場予定▼大阪・梅田ロフト7月30日(水)〜8月11日(月・祝)阪神梅田本店6階 バラエティ雑貨売場最終日は午後5時閉場予定▼東京・渋谷ロフト8月14日(木)〜31日(日)6階アート&カルチャーフロア フォーラムA最終日は午後6時閉場予定※開催日程は予告なく変更・中止となる場合あり。※商品の仕様は予告なく変更となる場合あり。※混雑が予想される場合は入場制限等実施する可能性あり。