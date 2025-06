2025年6月10日、Xに「テスラの自動運転ロボタクシーがテキサス州オースティンの路上を走行する動画」が投稿されました。テスラのCEOであるイーロン・マスク氏は、6月22日にはテスラのロボタクシーが客を乗せて走行し始める予定だと、Xへ投稿したポストで述べています。Video shows Tesla robotaxi on Austin streets without human driver

HOLY CRAP ITS A #ROBOTAXI!!

Beautifully simple design.

These are unmodified Tesla cars coming straight from the factory, meaning that every Tesla coming out of our factories is capable of unsupervised self-driving!

Tentatively, June 22.



We are being super paranoid about safety, so the date could shift.



First Tesla that drives itself from factory end of line all the way to a customer house is June 28.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention



One step closer to large-scale unsupervised FSD

Elon Musk says Tesla robotaxi rides in Austin will 'tentatively' begin June 22https://www.cnbc.com/2025/06/10/elon-musk-says-tesla-robotaxi-rides-in-austin-will-tentatively-begin-june-22.htmlXに投稿された以下の埋め込み動画を見ると、テスラの自動運転タクシーが路上を走行する様子が確認できます。交差点に進入してくる黒い車。車種はテスラのモデルYのようで、左ハンドルの運転席には人が座っていませんが、助手席には誰かが座っているようです。交差点を渡る2人の女性を待ち、ウインカーを出してゆっくりと左折してきます。車体の側面には角張った書体で「ROBOTAXI(ロボタクシー)」と記されていました。この動画に反応したポストを引用し、マスク氏は「美しくシンプルなデザインだ」とコメントしました。マスク氏によると、このロボタクシーは工場から出荷されたままの、特別な改造が施されていないテスラ車だとのこと。「つまり、当社の工場から出荷されるすべてのテスラ車は、無監視の自動運転が可能です!」とマスク氏は述べています。その後、Xユーザーの「最初の一般乗車はいつ始まるんですか?今日投稿されたこの短い動画に、みんなとても興奮しています(笑)」というリプライに対し、マスク氏は「暫定で6月22日。私たちは安全について非常に心配しているので、日付が変更になる可能性があります。工場の生産ラインから顧客の自宅まで自動運転する最初のテスラ車は6月28日に登場します」と回答しました。テスラは2025年1月の時点で、工場で生産された車両が指定された積載場まで、人間の介入なしに自動運転していると発表していました。マスク氏が海外メディア・CNBCのジャーナリストであるデビッド・フェイバー氏に語ったところでは、テスラはまず10〜20台のロボタクシーをごく小規模に導入するところから始めるとのこと。これらのロボタクシーには、テスラの自動運転技術・フルセルフドライビング(FSD)の無監視版が搭載され、テストにはモデルYが使用されると報告されています。ニュース制作会社のNBCニュースは、テスラはGoogleの兄弟企業であるWaymoと競争しようとしていると指摘。すでにWaymoは自動運転タクシーの「Waymo One」をアメリカのフェニックス、サンフランシスコ、ロサンゼルス、オースティンで展開しており、2026年にはアトランタ、マイアミ、ワシントンD.C.でもWaymo Oneを展開する予定です。Waymoはアメリカの自動運転車製造工場を拡充しており、2026年までにロボタクシーの運用台数が2倍超になる見込みだと報じられています。Googleの兄弟会社Waymoはアメリカでの完全自動運転車の製造工場を拡充、2026年までにロボタクシーの運用台数は2倍超に - GIGAZINE