選べる3種類のソース！ファイヤーバーグ「チキン×ハンバーグコンボフェア」

「ファイヤーバーグ」では、2025年6月10日(火)より、期間限定フェアメニューとして「チキン×ハンバーグコンボフェア」を開始しました。

◆フェアメニュー概要

販売価格:1,072円(税込1,180円) ※ファイヤーバーグ(150g)+チキンの場合

※ファイヤーバーグ花川店、七重浜店は「羽釜ご飯」と「ご飯のお供」が食べ放題実施店舗の為、上記税込み価格から+100円となります。

開催期間: 2025年6月10日(火)〜2025年8月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: ファイヤーバーグ全店

ファイヤーバーグのハンバーグに相性抜群のグリルチキンをプラスした最強コンボメニューが登場!チキンは、「ガーリックトマト」「てりマヨ」「おろしポン酢」の3種類のソースから選べます。

羽釜で炊いたご飯との相性が抜群。

これからの暑い季節でもしっかり食欲をそそる、ボリューム満点の期間限定メニューです!

ファイヤーバーグではご飯にもこだわります。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を、羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供致します。

ふっくらと炊きあがったご飯は、ハンバーグとの相性も抜群です。

羽釜ご飯

