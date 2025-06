平井 大が、6月18日に“LUCKY BAG”シリーズ第10弾EP『ラブとピース』を配信リリースすることを発表した。 “LUCKY BAG”と題し新曲と、平井 大自身がセレクトしたその曲と一緒に聴いてほしい過去曲、更に弾き語りの“Demo”音源などを詰め合わせたEPを連続リリースしていく企画を2024年6月よりスタートしており、今回その第10弾として新曲「ラブとピース」と、一緒に聴いてほしい旧譜の全6曲が収録されたEPになっているという。新曲以外の収録曲はリリース日までシークレットとなっており、楽しみにお待ちいただきたい。 表題曲の「ラブとピース」は“キミがいるありふれた日常”に起こる素敵な奇跡を歌った、まさにラブとピースに溢れた平井 大らしいハッピーなミディアムチューンとなっているとのこと。リリースに先駆けて本日よりTikTokで楽曲の一部が先行配信中だ。 さらに、6月14日12時〜放送のJ-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」では、平井 大のコメントとともに「ラブとピース」がラジオ初オンエアとなるので、ぜひチェックしていただきたい。 ◾️EP『ラブとピース』 ▼TikTokリンクhttps://vt.tiktok.com/ZSk5GMEvy/ ▼J-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」https://www.j-wave.co.jp/original/blueingreen/ 関連リンク ◆平井 大 オフィシャルサイト◆平井 大 オフィシャルX◆平井 大 オフィシャルInstagram◆平井 大 オフィシャルTikTok

