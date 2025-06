【「ハリー・ポッター」コラボレーションアイテム】 予約開始(オンラインストア先行予約) 6月24日 発売予定 価格:1,200円~

グラニフは、「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたアイテムの予約受付を同社のオンラインストアにて開始した。価格は1,200円から。6月24日より順次発送予定となっている。なお、店舗での発売は6月24日の予定。

今回発売されるのは、映画「ハリー・ポッター」シリーズに加え、映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズをモチーフにしたコラボアイテム。

映画「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」より、アズカバンに収監されていた囚人「シリウス・ブラック」の指名手配のポスターをデザインしたTシャツをはじめ、コインに囲まれて嬉しそうなニフラーをフロッキープリントしたデザインのドライリラックスセットアップや、ヴォルデモートの分霊箱(ホークラックス)7つを刺繍したデザインのルーズフィット半袖シャツ、刺繍した組分け帽子の面と、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のエンブレムをパターンにした面の両方を楽しめるリバーシブル仕様のバケットハットなどがラインナップされている。

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR.(s25)